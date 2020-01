Deshalb startet der Hospizverein Wolfsburg einen großen Spenden-Aufruf

Wolfsburg

Der geplante Neubau des Hospizhauses in Heiligendorf wird rund sechs Millionen Euro kosten. Der Hospizverein Region Wolfsburg möchte das Projekt zum Teil durch Spenden finanzieren – 1,5 Millionen Euro sind nötig für das Mammut-Projekt. Unternehmen und Privatpersonen zeigten sich bisher sehr spendabel, bisher wurden schon 200 000 Euro gespendet. Doch jetzt startet der Verein einen großen Spendenaufruf, denn die Zeit drängt.

Das zweite stationäre Hospiz soll in Heiligendorf im Neubaugebiet „Krummer Morgen“ an der Barnstorfer Straße entstehen. Laut Plänen der Verwaltung wird das Gebiet in diesem Jahr erschlossen, so dass der Neubau im Frühjahr 2021 beginnen kann.

Hospizhaus in Heiligendorf : Wolfsburger sollen angesprochen werden

Wenn es nach Lucas Weiß geht, Geschäftsführer des Hospizvereins Region Wolfsburg, können die ersten Gäste zu Weihnachten 2022 in die neue Einrichtung einziehen. „Wir wollen die Zeit bis dahin nutzen und alle Wolfsburger auf die Notwendigkeit des Hospizhauses aufmerksam machen“, so Weiß.

Neues Hospiz in Heiligendorf: So soll es aussehen. Quelle: Hospizhaus Wolfsburg

Keine Betten frei: Hospiz in der Eichendorffstraße ständig belegt

Für ein weiteres Hospizhaus in Wolfsburg gibt es viele Gründe. Einer davon ist die ständige Platznot in dem Hospizhaus in der Eichendorffstraße. Dort stehen 13 Einzelzimmer zur Verfügung und die Nachfrage ist in den Jahren kontinuierlich gewachsen. Im Jahr 2018 mussten rund 150 Menschen an andere Einrichtungen verwiesen werden, im letzten Jahr sogar 160 Erkrankte. „Das hinterlässt bei allem im Team ein trauriges Gefühl“, merkt Weiß an.

Raum für Kinder und Jugendliche im neuen Hospiz

Am neuen Standort werden zwölf Einzelzimmer eingerichtet. Zudem wird auch ein Raum speziell für Kinder und Jugendliche geschaffen, die dort ihre letzte Zeit verbringen. „Diese Möglichkeit gibt es in der Eichendorffstraße nicht, daher ist es ein zweiter wichtiger Grund für den Neubau“, betont der Geschäftsführer.

Im Gasthaus Jott feierten die „Grizzlys“ für den guten Zweck: Die Einnahmen aus ihrem Benefizdinner gehen an die Hospizarbeit Wolfsburg. Quelle: Gero Gerewitz

Neubau kostet sechs Millionen: Jede Spende ist wichtig

Für den Neubau werden rund sechs Millionen Euro benötigt. Einen Teil möchte der Verein aus Eigenmitteln und Spenden finanzieren. Bisher stehen dem Verein Spenden in Höhe von 200 000 Euro zur Verfügung. Damit die Summe von 1,5 Millionen Euro erreicht wird, werden weitere Spender dringend benötigt.

Laut Weiß sollen im ersten Schritt die Menschen angeschrieben werden, die dem Hospiz bereits geholfen haben. Anschließend soll die gesamte Bevölkerung, um Spenden gebeten werden. „Hospizarbeit funktioniert nur mit Spenden. Daher ist jede noch so kleine Spende unglaublich wichtig“, betont Weiß.

Gelungenes Charity-Dinner der "Grizzlys": Beim Heimspiel wurde der Scheck an den Hospizverein übergeben. Quelle: Moritz Eden

Werker-Stiftung, Grizzlys und VfL-Wolfsburg unterstützen das Hospiz

Bereits im November 2019 übergaben Dieter Söchtig und Ewald Ritter vom Vorstand der Werker-Stiftung Wolfsburg eine 50.000-Euro-Spende an den Verein. „Der Beginn der Spendenaktion war somit geglückt“, erzählt der Geschäftsführer. Weiter ging es im Dezember mit dem gelungenen Charity-Dinner des Wolfsburger Eishockey-Teams „Grizzlys“ im Hotel Jott.

An dem Abend wurden VfL-Wolfsburg und Grizzly-Trikots, eine Fahrt im Mannschaftsbus der Grizzlys und ein Training mit den Eishockey-Spielern versteigert. Selbst nach dem Abendessen trudelten immer mehr Spenden ein, so dass 14 660 Euro an den Hospizverein gegangen sind. Die Spende wurde bei einem Heimspiel der Grizzlys feierlich übergeben. „Das war ein toller Abend und wir sind sehr dankbar, dass so viel Geld zusammen gekommen ist“, sagt Weiß.

Hier können Sie spenden

Wer die Hospizarbeit und den Bau des neuen Hospizhauses unterstützen möchte, der kann Spenden auf folgendes Konto überweisen: Spendenkonto „ Hospizverein Region Wolfsburg e.V.“, Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, IBAN DE26269513110027736800, BIC NOLADE21GFW.

Lesen Sie auch:

Von Ann Kathrin Wucherpfennig