Hospizverein Wolfsburg: Ausstellung zum Thema Sterben geplant

Wolfsburg

Über gutes Sterben für sich selbst nachzudenken – das fällt wohl niemandem leicht. Deshalb kam der Wolfsburger Hospizverein auf die Idee, dazu eine Fragebogen-Aktion zu starten. Jeder, der möchte, soll seine persönlichen Gedanken aufschreiben, was ihm beim Sterben wichtig ist. Die Ergebnisse sollen dann öffentlich zu sehen sein. Vielleicht in einer Ausstellung, die an verschiedenen Orten zu sehen ist.

Es gibt schon einige Ideen dafür: Das Hospizhaus in der Eichendorffstraße wäre ein möglicher Ort für die Schau. Aber auch die Bürgerhalle des Rathauses. Dort waren bereits Kinderbilder zu sehen, die sich mit dem Tod beschäftigten. Silly Dörr, Mitinitiatorin der Fragebogen-Aktion, hat außerdem mit Propst Ulrich Lincoln aus Vorsfelde über eine mögliche Ausstellung gesprochen. Die St.-Petrus-Kirche könnte ein Ort dafür sein.

Das Thema Sterben in die Gesellschaft tragen

Eine Ausstellung sei ein gutes Mittel, um das Thema Sterben in die Gesellschaft zu tragen. Das ist das Ziel der drei Initiatorinnen. Die Fragebogen-Umfrage soll eine sehr konkrete Auseinandersetzung mit den Themen Sterben und Tod anstoßen: „Wir wünschen uns, dass der Mut wächst, auch über solche Themen nachzudenken und zu reden“, sagt der Hospizverein. Leider sei der Tod immer noch ein Tabu in der Gesellschaft.

In dem Fragebogen kann sich jeder mit der Frage „Was wünsche ich mir für mein Sterben“ nachgehen und seine Gedanken in Worten, Bildern oder Symbolen festhalten. Den Fragebogen kann man für sich und für ein Gespräch in der Familie nutzen. Damit bleibt der Fragebogen im privaten Umfeld.

Fragebogen-Aktion zum Thema Sterben

Der Hospizverein würde sich darüber hinaus freuen, wenn viele Menschen den ausgefüllten Fragebogen an den Hospizverein (info@hospiz-wolfsburg.de) oder für ein Scannen anonym für eine Mappe oder eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Man kann der Fragebogen auch per Post an Hospizarbeit Wolfsburg, Eichendorffstraße 7 bis 9, 38440 Wolfsburg schicken. Bei Fragen hilft Ingrid Rehfeldt unter Tel. 05361/ 600 929 18.

Von der Redaktion