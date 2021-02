Homeoffice und Heimkino: Wobcom baut Kapazitäten fürs Internet aus

Wolfsburg

Im Home-Office läuft die Videokonferenz und nach Feierabend flimmern dann Filme und Serien über Netflix und Co über den Bildschirm: Die Corona-Pandemie lässt bei den Wolfsburgern die Internetleitungen glühen. Die Wobcom hat sich auf den gestiegenen Verkehr auf der Datenautobahn eingerichtet. Insbesondere die Arbeit von zuhause aus mache sich mit einem Anstieg der Datenmengen bemerkbar, bestätigt Wobcom-Sprecherin Petra Buerke. „In Corona Zeiten haben wir den Traffic, den wir sonst in den Abendstunden zu verzeichnen haben schon am Vormittag. Dies ist der Home-Office-Situation und dem Lockdown geschuldet.“

Serien und Filme werden im Nordkopf Tower zwischengespeichert

Auch auf längere Sofaabende vor dem Fernseher hat sich die Wobcom eingestellt. „Netflix ist in das Rechenzentrum des Wolfsburger Nordkopf Towers eingezogen“, erklärt Buerke. Aktuelle Filme und Serien des Streaminganbieters würden im Rechenzentrum des Wolfsburger Nordkopf Tower vorgeladen und zwischengespeichert. „Somit verkürzen sich die Ladezeiten im Wohnzimmer.“ Zudem habe die Wobcom in den letzten Monaten die Kapazitäten im Kernnetz und besonders in den Internetknotenpunkten in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf erheblich ausgebaut.

Nordkopf-Tower: Die Wobcom speichert in ihrem Rechenzentrum aktuelle Filme und Serien zwischen, um die Ladezeiten bei ihren Kunden zu verkürzen. Quelle: Roland Hermstein

Verzögerungen beim Glasfaserausbau in Nordsteimke durch Lockdown im Frühjahr

Ob Kunden wegen Corona Tarife mit höheren Surf-Tempo buchen, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. „Wir stellen nicht erst seit dem ersten Corona-Lockdown eine stetig wachsende Nachfrage nach stabilen Glasfaseranschlüssen und mehr Bandbreite fest“, erklärt Buerke. Währenddessen arbeitet die Wobcom weiter am Ausbau des Glasfasernetzes. Die aktuell noch im Bau befindlichen Ausbaugebiete Innenstadt-Mitte und Vorsfelde Nord sollen voraussichtlich wie geplant bis Ende 2021 fertiggestellt sein.

Allerdings sei es während des ersten Lockdowns im Frühjahr zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme einzelner Haushalte gekommen, vor allen im „Cluster“ Nordsteimke. Dies wirke sich aktuell auch noch auf die Inbetriebnahme weiterer Cluster wie Fallersleben aus. „Wir gehen aktuell davon aus, dass wir die durch beiden Lockdowns hervorgerufenen Rückstände im zweiten Quartal 2021 wieder aufgeholt haben“

Höherer Strombedarf in Privathaushalten, weniger Energieverbrauch in der Industrie

Homeoffice und überhaupt der vermehrte Aufenthalt in den häuslichen vier Wänden macht sich auch beim Stromverbrauch bemerkbar. Die LSW hatte bei ihrer Jahresverbrauchsabrechnung Ende August bereits verkündet, dass erste Auswertungen tendenziell höhere Stromverbräuche in den privaten Haushalten im Vergleich zum Vorjahr gezeigt hatten – im Durchschnitt bis zu acht Prozent. „Diese sind mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Corona-Lockdown zurückzuführen, da viele Personen zu Hause geblieben sind“, so LSW-Sprecherin Birgit Wiechert.

Die Verbrauchsabrechnung der LSW berücksichtigt den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020. Neuere Daten gibt es noch nicht, da die Zähler in den Privathaushalten nur einmal jährlich abgelesen werden. Während bei den Privatleuten die Stromrechnung stieg, wurde in Industrie und Gewerbe weniger Energie verbraucht. „Mit Beginn des Lockdowns im März 2020 lag der Stromverbrauch bis Mitte des Jahres durchschnittlich rund 16 Prozent unterhalb des Vorjahresverbrauchs“, so Wiechert. Kein Wunder, denn im ersten Lockdown standen im ­VW-Werk für eineinhalb Monate die Bänder still.

Von Christian Opel