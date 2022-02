Vorsfelde

Neuer Fall von „Homejacking“ in Wolfsburg: Unbekannte haben am Montagmorgen einen Volkswagen Arteon „Shooting Brake“ in hellblau vor einem Wohnhaus in der Hechtstraße in der Teichbreite entwendet. Die Schlüssel für den Wagen klauten sie aus der Wohnung des Geschädigten. Die Tat ereignete sich zwischen 2.30 Uhr und 7.40 Uhr.

Täter gelangten in das Haus und nahmen Schlüssel mit

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Täter gegen 2.30 Uhr in das Einfamilienhaus des Geschädigten. Dort nahmen sie den im Windfang abgelegten Autoschlüssel an sich und entwendeten den vor dem Haus abgestellten VW Arteon.

Lesen Sie auch Homejacking in Wolfsburg-Diebe stehlen Autoschlüssel und fahren weg

Der Schaden dürfte sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 60.000 Euro belaufen. Die Beamten hoffen, dass Anwohner verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Polizeistation Vorsfelde oder die Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Polizei rät, Haustür abzuschließen

Die Polizei rät aufgrund des neuen Falles von „Homejacking“ abermals dazu, Haustüren, auch bei Anwesenheit im Haus nicht zur geschlossen zu halten, sondern auch abzuschließen.

Von der Redaktion