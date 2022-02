Wolfsburg

Perfide Einbruchsmasche in Wolfsburg: Zwischen Donnerstag und Samstag sind Unbekannte in drei Häuser in Wolfsburg eingebrochen. In zwei Fällen stahlen sie Autoschlüssel, während die Bewohner zu Hause waren. Anschließend nahmen sie die vor der Tür geparkten Pkws mit. Die Wolfsburger Polizei rät zur Vorsicht.

Die Polizei bezeichnet die Masche als „Homejacking“. Dabei brechen die Täter in Wohnungen oder Häuser ein, um an die Originalschlüssel von Autos zu kommen und diese anschließend zu klauen.

Der erste der beiden Fälle in Wolfsburg ereignete sich zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr, und Freitagmorgen, 7.55 Uhr, im Kurzen Weg in Fallersleben. Wie die Täter in die Wohnung gelangten, ist laut der Polizei noch unklar. Klar ist aber: Die Täter nahmen sowohl einen Schlüsselbund als auch den dazugehörigen weißen VW Passat mit. Das Fahrzeug im Wert von 30 000 Euro stand auf einem Gemeinschaftsparkplatz vor dem Haus.

Die Bewohner schliefen während der Tat

Der zweite Fall von „Homejacking“ ereignete sich am Samstag zwischen 0 Uhr und 3.45 Uhr. Unbekannte gelangten dabei in das Wohnhaus einer Familie in der Straße Am Hungermorgen in Ehmen. „Auch hier ist die Art des Eindringens derzeit ungeklärt. Die Bewohner waren wie im ersten Fall während der Tat anwesend und schliefen“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Die Täter nahmen die Schlüssel eines vor dem Haus abgestellten grauen VW Touareg mit. Der Schaden dürfte sich nach Polizeiangaben auf mindestens 70 000 Euro belaufen.

Polizeisprecher Thomas Figge: Er rät, Türen nicht nur ins Schloss fallen zu lassen. Quelle: Boris Baschin

Die Ermittler gehen laut Figge von einem unmittelbaren Tatzusammenhang aus und hoffen, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Zeugen bittet die Polizei, sich an die Rufnummer 05361/46460 zu wenden. Schon Ende Januar ist es in Flechtorf ebenfalls zu einem Fall von Homejacking gekommen. Dort stahlen Unbekannte die Schlüssel eines Audi A 5 aus einem Wohnhaus.

Wolfsburger Polizei rät, Türen grundsätzlich abzuschließen

Figge rät allen Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern „auch bei Anwesenheit im Haus und noch so sicher scheinenden Haus- oder Wohnungstüren diese nicht nur ins Schloss fallen zu lassen, sondern auch noch zusätzlich abzuschließen.“

Am Freitagabend ereignete sich in Heiligendorf noch ein dritter Einbruch in ein Wohnhaus: Zwischen 19 und 20 Uhr überwanden Unbekannte den Zaun zu einem Grundstück in der Neuen Straße. Die Täter kletterten auf das Dach. Dort öffneten sie gewaltsam ein Dachfenster, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Möglicherweise wurden die Unbekannten dann allerdings gestört, da sie das Gebäude über das Dachfenster wieder verließen und flüchteten. „Ob die Unbekannten bei ihrem Beutezug etwas entwendet haben und wie hoch der angerichtete Schaden ist, wird derzeit ermittelt“, sagt Figge.

