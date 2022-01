Wolfsburg

Am Donnerstag gedachten Wolfsburger und Wolfsburgerinnen dem unfassbaren Leid, das am 27. Januar 1945 – vor 77 Jahren – in Auschwitz ans Licht kam. An diesem Tag befreiten sowjetische Soldaten die Gefangenen des größten Konzentrationslagers der Nationalsozialisten. Mit Kranzniederlegungen und einer Mahnwache erinnerten sich die Menschen an die Holocaust-Opfer und Kriegsgefangenen, von denen viele den Tod fanden – auch im KZ-Außenlager auf dem Laagberg und im Volkswagen Werk.

Die Kranzniederlegungen und Mahnwachen fanden an der Stele in der Breslauer Straße, auf dem Sara-Frenkel-Platz und der Gedenkstätte für Opfer des NS-Regimes in der Nordstadt. Während des Holocausts diente das Gelände in der Nordstadt als Begräbnisstätte für Opfer des NS-Regimes. Insgesamt fast 500 Menschen liegen hier begraben: aus Polen, Ungarn, Italien, Frankreich, Belgien und Holland liegen, aber auch sowjetische Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter sowie 123 Kinder sowjetischer Herkunft.

Die Vertreter von IG Metall, Volkswagen, dem Verein Erinnerung und Zukunft und Wolfsburger Oberbürgermeister Dennis Weilmann legten ihnen zu Ehren mehrere Kränze nieder. „Wir müssen die Erinnerung wach halten, und sie muss auch im Alltag gelebt werden, gerade in einem internationalen Konzern mit so vielen Nationalitäten wie Volkswagen“, sagt Dieter Landenberger, Leiter Heritage bei Volkswagen. Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „Wir dürfen die Geschichte unserer Stadt nicht vergessen und müssen auch zukünftigen Generationen die Möglichkeit bieten, sich daran zu erinnern.“ Das wolle die Stadt künftig auch mit einem geplanten Gedenk- und Lernort ermöglichen.

Sara-Frenkel-Platz: Dennis Weilmann und Dieter Landenberger legen einen Kranz nieder. Quelle: Britta Schulze

Junge Leute haben Interesse am Thema

Junge Menschen an das Thema heranführen möchte auch Gisela Rühl vom Verein Erinnerung und Zukunft. Die Organisatorin lädt regelmäßig Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu den Gedenkfeiern an die NS-Zeit und zu Gesprächen in Schulen ein. Rühl über die Wirkung der Zeitzeugenberichte auf junge Menschen: „Coronabedingt konnten wir in der letzten Zeit nur Online-Veranstaltungen unterstützen – trotzdem sehe ich bei den jungen Leuten ein Interesse am Thema, viele bringen es auch mit aktuellen Rechtstendenzen in Verbindung.“

Gedenkstätte in der Nordstadt: Gisela Rühl und Dennis Weilmann bei der Kranzniederlegung Quelle: Britta Schulze

„Wir müssen immer wieder daran erinnern, damit sich das nicht wiederholt“

Bei der IG Metall sehe man Tendenzen zur Spaltung der Gesellschaft, meint Flavio Benites, erster Bevollmächtigter der Wolfsburger IG Metall. Umso wichtiger sei es, dass man sich heute an den Holocaust erinnere: „Als IG Metall liegt es in unserer Verantwortung, immer wieder zu erinnern an das, was hier geschehen ist – unsere Demokratie und unsere Kultur in Deutschland ist auch davon geprägt, dass diese Barbarei passiert ist und wir müssen immer wieder daran erinnern, damit sich das nicht wiederholt.“

Flavio Benites (mitte): „Unsere Demokratie und unsere Kultur in Deutschland ist auch davon geprägt, dass diese Barbarei passiert ist“ Quelle: Britta Schulze

Italienischer Konsularagent war bei der Kranzniederlegung dabei

Fabio Dorigato ist italienischer Konsulargent in Wolfsburg. „Mir war es ein besonderes Anliegen, heute hier zu sein, weil das Gedenken an den Holocaust etwas ist, dass wir sehr pflegen.“ Auch italienische Kriegsgefangene seien unter den Opfern gewesen, durch die Auflösung des italienischen Militärbündnisses mit Deutschland wurden sie ab 1943 besonders schlecht behandelt.

#Lichter-gegen-Dunkelheit – was steckt dahinter? Am diesjährigen Gedenktag beteiligen sich über 100 Gedenk- und Bildungsstätten an der bundesweiten Aktion #Lichter-gegen-Dunkelheit, darunter auch mehrere Einrichtungen aus Niedersachsen wie zum Beispiel die Gedenkstätten Lager Sandbostel, Esterwegen, Bergen-Belsen, die Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel und die Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ-Drütte in Salzgitter.

Bundesweite Aktion #Lichter-gegen-Dunkelheit in Wolfsburg statt

Mit einer Lichteraktion am Mahnmal gedachten außerdem die „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Wolfsburg“ (VVN-BdA), der Wolfsburger Verband der sozialistischen Jugend Deutschlands, „Die Falken“ und die Wolfsburger Jungsozialisten dem Holocaust. Für die bundesweite Gedenkaktion #Lichter-gegen-Dunkelheit stellten sie Lichter auf die Gedenksteine der Opfer. „Die aktuelle ’Dunkelheit’ durch Querdenken-Demonstrationen, Verschwörungsmythen, rechtsextreme Netzwerke, Antisemitismus, Antiziganismus und Alltagsrassismus zeigt uns die bleibende Notwendigkeit der Erinnerungsarbeit“, teilte Juliane Hummel von der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten mit. Darauf solle gemeinsam mit vielen anderen Erinnerungsorten in Deutschland hingewiesen werden.

Mechthild Hartung vom VVN-BdA Wolfsburg bei der Aktion: „Es ist gut, dass wir heute wieder real an diesem Mahn- und Gedenkort versammelt sind. Wir atmen dieselbe nasskalte Luft, wir sind verbunden im Gedenken an die Opfer. Wir schweigen nicht!“

Von Niklas Jan Engelking