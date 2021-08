Stadtmitte

Auf dem Hollerplatz geht morgen tierisch die Post ab: Der Verein Pfotenpiloten kommt nach Wolfsburg und bringt einige Assistenzhunde und ihre Frauchen und Herrchen mit. Mit der Kampagne „Assistenzhunde willkommen“ wirbt der Verein für den Zutritt von Assistenzhunden zu öffentlichen Gebäuden. Die Veranstaltung findet von 12 bis 15 Uhr statt.

Zum Hintergrund: Assistenzhunde zählen als Hilfsmittel und als solches ist ihnen der Zutritt in öffentliche Gebäude und andere Einrichtungen generell erlaubt – nicht nur in öffentliche Gebäude, sondern auch in Geschäfte oder bei Kulturveranstaltungen. Vielen Menschen ist das aber noch nicht oder nur unzureichend bekannt. Daher findet der Aktionstag statt, um aufzuklären. Dazu sagt Sozialdezernentin Monika Müller: „Diese Kampagne ermöglicht es der Stadt, Gebäude, aber auch Geschäfte mit einer „Assistenzhunde willkommen“-Plakette zu versehen und diese dann auch zukünftig auf einer digitalen Dog-Map zu kennzeichnen.“

Aktionstag auf dem Hollerplatz mit Blindenführhunden

In Wolfsburg werden am Aktionstag am Mittwoch Blindenführhunde und zwei medizinische Warnhunde dabei sein. Die Blindenführhunde unterstützen stark sehbehinderte Menschen dabei, sich in ihrer Umgebung zurecht zu finden. Die medizinischen Warnhunde assistieren Menschen, die unter Diabetes oder Epilepsie leiden.

Monika Müller: „Die Bindung zwischen Mensch und Tier ist beeindruckend“

„Die Bindung zwischen dem Menschen und dem Tier, die wir bei Assistenzhunden erleben, ist beeindruckend“, sagt Müller. „Assistenzhunde sind für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags, der es ermöglicht, alltägliche Dinge zu erledigen.“

Im Rahmen der Veranstaltung wird es neben einer Talkrunde und einem Informationszelt auch verschiedene Demonstrationsrunden geben, in denen die Hunde ihre Fähigkeiten präsentieren und zeigen, wie sie ihren Besitzer Tag für Tag im Alltag assistieren.

CDU hatte im Sozialausschuss, den Antrag gestellt, sich an der Kampagne zu beteiligen

„Indem wir die Nähe zwischen Menschen und Hund zeigen und gleichzeitig auf informative Art auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen, können wir Berührungsängste gegenüber den Tieren abbauen. Wir wollen bei vielen Menschen das Interesse wecken“, sagt Florian Laurenz Meyer vom Geschäftsbereich Soziales der Stadt Wolfsburg.

CDU-Ratsfrau Angelika Jahns (Mitglied im Sozialausschuss) freut sich ebenfalls, dass die Aktion in der VW-Stadt stattfindet – und dass sich die VW-Stadt an der Kampagne beteiligt. Die CDU hatte im April diesen Jahres im Sozialausschuss dazu eine Antrag gestellt. Dass er so schnell umgesetzt wird, findet Jahns „sensationell“.

