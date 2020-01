Hoher Schaden durch Feuer: Küchenbrand landet vor Gericht

Wolfsburg

Ein Küchenbrand in einem Wolfsburger Einfamilienhaus im vergangenen März landete jetzt vor dem Amtsgericht. Der 59 Jahre alte Bewohner, der kurz vor Ausbruch des Feuers ein Essen zubereitet hatte, musste sich am Montag wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Doch die Ursache des Feuers ließ sich nicht mehr eindeutig feststellen. Folge: Das Verfahren gegen den Arzt wurde gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 2000 Euro eingestellt.

Der Schaden summierte sich auf rund 120.000 Euro

Fest stand nach dreistündiger Verhandlung nur: Das Feuer war im Bereich einer Küchenzeile ausgebrochen, die sich im Keller des Hauses befand. Der 59-Jährige hatte dort gekocht und die fertige Mahlzeit dann zu seiner Familie nach oben gebracht. Im Untergeschoss geriet in der Zwischenzeit aus ungeklärter Ursache die Kücheneinrichtung in Brand. Im gesamten Keller breitete sich dichter Qualm aus, der Schaden summierte sich auf rund120 000 Euro.

Für die Staatsanwaltschaft war der Fall zunächst klar: Offenbar hatte der Hobby-Koch das Essen auf dem Herd vergessen und so auf fahrlässige Weise den Brand verursacht. Gegenüber einem Polizeibeamten soll der Bewohner auch eingeräumt haben, dass er „vermutlich“ den Herd nicht ausgeschaltet hatte. Gegen einen Strafbefehl legte der Mediziner allerdings Einspruch ein, so landete der Fall vor Gericht.

Verteidiger kritisierte die Beweisführung der Staatsanwaltschaft

Und hier erwies sich die Aufklärung als schwierig. Der Angeklagte machte von seinem Schweigerecht gebrauch. Sein Verteidiger kritisierte, dass die Beweisführung der Staatsanwaltschaft „nicht mehr nachzuvollziehen“ sei. „Nur durch Erhitzen des Essens entsteht kein Brand. Man kann es so deuten, dass jemand vergessen hat, etwas zu tun. Es kann aber auch ein technischer Defekt gewesen sein“, sagte der Rechtsanwalt.

Zwei Polizeibeamte, die als Zeugen aussagten, konnten sich nur noch lückenhaft an den Fall erinnern. Ein 55 Jahre alter Feuerwehrmann, der als Zugführer vor Ort war, schilderte zwar eindringlich die schwierigen Einsatzbedingungen durch Hitze („Die ist in Kellerräumen enorm, weil sie nicht abziehen kann – das ist eines der unschönsten Erlebnisse für einen Feuerwehrmann“) und Rauch („Sie gehen völlig blind in die Räumlichkeiten – da ist alles schwarz!“). Zur Klärung der Brandursache konnte aber auch er nicht beitragen. „Ob der Herd an war oder nicht, konnte mir der Kollege aus dem Angriffstrupp nicht sagen“, berichtete der 55-Jährige.

Gutachter schließt technischen Defekt nicht aus

Ein Gutachter der Versicherung mochte sich ebenfalls nicht festlegen. „Ich habe keine Belege gefunden, dass eine Herdplatte angeschaltet gewesen sein muss“, erklärte der 37 Jahre alte Diplom-Chemiker. Das Feuer könnte ihm zufolge auch durch einen technischen Defekt in der Dunstabzugshaube entstanden sein, von der nicht viel übrig geblieben war.

Am Ende einigten sich alle Beteiligten darauf, dass Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen. Demnächst werden 2000 Euro auf das Konto des Heidi-Fördervereins für krebskranke Kinder eingehen.

