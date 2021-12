Hohenstein

Einbruch in Hohenstein: Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in einen Imbiss an der Laagbergstraße eingestiegen. Der Wert ihrer Beute ist noch unklar.

Zwischen Mitternacht und 7.10 Uhr näherten sich die Täter dem Restaurant zwischen Kurzer Hagen und Martin-Luther-Straße. Sie brachen ein Fenster auf, kletterten in den Imbiss und öffneten gewaltsam die Registrierkasse. Sie griffen sich daraus eine unbekannte Menge an Wechselgeld und flüchteten unerkannt.

Lesen Sie auch Wieder Brandstiftung: Dieses Mal gehen zwei Autos in Flammen auf

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise unter Tel. 05361-46460.

Von der Redaktion