Wolfsburg/ Berlin

Der Krieg in der Ukraine wird im Deutschen Bundestag in der aktuellen Sitzungswoche eine große Rolle spielen. Er wirkt sich auf viele Bereiche des Lebens aus, die die Wählerinnen und Wähler der Bundestagsabgeordneten direkt betreffen. Falko Mohrs (SPD) beantwortet im Interview Fragen von Chefredakteur Christoph Oppermann.

An den Tankstellen sind – Autogas ausgenommen – alle Treibstoffpreise deutlich über zwei Euro geklettert. Wird der Staat jetzt über die Mineralölsteuer zum heimlichen Kriegsgewinner?

Im Gegensatz zur Mehrwertsteuer, die in der Tat prozentual erhoben wird, ist die Energie- bzw. Mineralölsteuer ein fester Betrag und abhängig vom Produkt. Sie wird in absoluter Höhe pro Liter erhoben, beim Benzin sind dies immer 65,45 Cent, bei Diesel 47,07 Cent je Liter. Bei einem Preis von 2,20 je Liter beläuft sich die Mehrwertsteuer auf 35,1 Cent, die CO2-Abgabe sind, je nach Biospritanteil, etwa 7 Cent. Wenn wir über 2,20 EUR je Liter an der Zapfsäule sprechen, dann entfallen auf Kosten und Gewinn der beteiligten Unternehmen 120 bzw. 137 Cent. Wir schauen sehr intensiv, wie wir kurzfristig für spürbare Entlastungen sorgen können und dies insbesondere für Menschen, die über wenig Geld und Möglichkeiten verfügen. Die Sorge ist, dass eine bloße Steuersenkung nicht an die Kunden weitergegeben wird; das kostet dann viel, bringt aber nichts.

Näher dran an den Abgeordneten Was bewegt der Bundestagsabgeordnete in Berlin? Was bewirkt er für den Wahlkreis und die Menschen in Wolfsburg? Das wollen wir noch ein wenig transparenter gestalten. Deshalb spricht die Wolfsburger Allgemeine Zeitung zu Beginn der Sitzungswochen in Berlin mit den jeweiligen Bundestagsabgeordneten, und lassen sie erklären, welche wesentlichen Entscheidungen anstehen, wie sie abstimmen und welche Aufgaben sie aktuell bewältigen wollen.

Mohrs: „Beraten mit Hochdruck wie Entlastungen aussehen können“

Werden die rasant gestiegenen Energiekosten jetzt Thema im Bundestag?

Das sind sie längst. Die Bundesregierung hat bereits ein erstes Entlastungspaket in Höhe von 13 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Dazu zählen Maßnahmen wie die Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022, die insbesondere auch bei den energieintensiven Branchen echte Wirkung zeigt. Außerdem beinhaltet das Paket die Gewährung eines Heizkostenzuschusses für Wohngeldempfangende, Studierende, Schüler und Schülerinnen sowie Auszubildende. Aufgrund der dramatischen Preisentwicklung beraten wir momentan aber mit Hochdruck, wie zielgerichtete und darüber hinaus gehende Entlastungen aussehen könnten. Diese Hilfe muss schnell wirksam sein und bei den Menschen und den Unternehmen ankommen.

Krieg in der Ukraine: „Unsere drastischen Sanktionen als Reaktion auf Putins Angriffskrieg zeigen ebenfalls Wirkung“, sagt SPD-Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs. Quelle: Efrem Lukatsky

Mohrs: „Wir sehen eine zunehmende Härte in der Ukraine“

Wie könnte ein realistischer Weg aus dem Krieg in der Ukraine aussehen?

Die Situation ist sehr schwierig und wir sehen leider eine zunehmende Härte und immer mehr menschliches Leid in der Ukraine. Wir nutzen jede Möglichkeit für Gespräche und jede sich öffnende Tür. Wir ergreifen jede Chance, die sich bietet und sei sie noch so klein. Unsere drastischen Sanktionen als Reaktion auf Putins Angriffskrieg zeigen ebenfalls Wirkung. Wir unterstützen außerdem mit Verteidigungswaffen. Es ist also eine Strategie der Härte und gleichzeitig Gesprächsbereitschaft. All dies stimmen wir natürlich eng mit der ukrainischen Regierung ab.

Welche Themen sind Ihnen am wichtigsten für die nächste Sitzungswoche?

Es stehen viele Termine zur Entlastung bei den Energiepreisen an. Am Donnerstag findet im Bundestag die Beratung zu den Anträgen für eine Impfpflicht statt. Außerdem wird sich natürlich vieles um den Krieg in der Ukraine drehen. Hervorheben möchte ich die humanitären Folgen und den Umgang mit den ukrainischen Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen. Hier wollen und werden wir vom Bund und mit den Ländern helfen, dass die Aufnahme und Integration in den Städten, Landkreisen und Gemeinden gelingen kann.