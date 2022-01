Der 2021 eingeführte CO2-Preis für den Verbrauch fossiler Energieträger soll den Umstieg auf klimaschonende Technologien attraktiver zu machen. Zum 1. Januar ist die CO2-Bepreisung von 25 auf 30 Euro pro Tonne Kohlendioxid gestiegen. Der Preis steigt bis zum Jahr 2025 schrittweise auf 55 Euro. Für Eigentümerinnen und Eigentümer, die noch mit Öl oder Gas heizen, bedeutet das höhere Betriebskosten. In einer Beispielrechnung hat das Programm Zukunft Altbau für einen 150-Quadratmeter-Altbau mit einem Jahresverbrauch von 3000 Litern Heizöl errechnet, dass von 2021 bis 2025 mit Zusatzkosten von insgesamt rund 1800 Euro zu kalkulieren ist. Weil der CO2-Preis auch in den kommenden Jahren Stück für Stück angehoben werden soll, könnten die Zusatzkosten in Zukunft noch weit höher sein.