Stadtmitte

Die Höfe in der Wolfsburger Innenstadt werden noch grüner: Seit einigen Wochen sind die Gärtner der Neuland-Wohnungsgesellschaft dabei, viele neuen Bäume zu pflanzen. Insgesamt sind es 55. Bei den Bäumen handelt es sich um Birken, Hainbuchen, Eichen, Ebereschen, Linden und unterschiedliche Ahornsorten.

Sie werden als Ausgleichspflanzen für die Bäume gesetzt. Mit dieser Bepflanzung wird zudem auch dem ursprünglichen Bestand in den Höfen Rechnung getragen – die Bäume sind quasi denkmalschutzkonform.

Brand: „Wir haben einheimische Baumarten nachgepflanzt“

Als die Neuland vor ein paar Jahren die Nachverdichtung im Goethepark anging, mussten einige Bäume gefällt werden – diese werden nun als Ausgleichspflanzungen in den umliegenden Arealen gesetzt. Besonders geeignet sind dafür die angrenzenden Höfe, da sich hier ursprünglich viel mehr Bäume in den innenliegenden Arealen befanden.

„Wir haben uns die ursprünglichen Pläne angesehen und an den damals vorgesehenen Stellen die ebenfalls damals gesetzten, einheimischen Baumarten nachgepflanzt. Damit erfüllen sie auf der einen Seite den Denkmalschutz, auf der anderen Seite kommen wir unserer Verpflichtung nach. Diese Bepflanzung der Höfe wird in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass die innenliegenden Bereiche eine tolle Aufenthaltsqualität bieten“, erklärt Hans-Dieter Brand als Sprecher der Neuland-Geschäftsführung.

Die „Höfe“ in Wolfsburg sind neben dem Steimker Berg das älteste Viertel der Stadt Wolfsburg. Quelle: Boris Baschin

Das sind die Höfe – Sanierungsbereich: Das Gebiet wird begrenzt durch Goethestraße, Schillerstraße, Heinrich-Heine-Straße und Lessingstraße. – Einwohner: rund 1800 Menschen – Baujahr der Häuser: fast ausschließlich 1938 bis 1945 – Fördersumme seit 2015: rund 2,7 Millionen Euro

Die neu gesetzten Bäume haben bereits einen Stammumfang von 12 bis 14 Zentimetern. Zudem werden noch Hecken neue Hecken gepflanzt.

Die Wohnhäuser entstanden in der Nachkriegszeit und stehen wie das gesamte Viertel unter Denkmalschutz. Quelle: Boris Baschin

Wolfsburg: Die Höfe werden seit 2015 denkmalgeschützt saniert

Die Höfe in der Wolfsburger Innenstadt werden seit 2015 mit Hilfe von städtischen und Landes-Fördermitteln denkmalgeschützt saniert. Hier wurde zuletzt zum Beispiel der Umbau der Hoffläche an der ehemaligen Goetheschule fertig gestellt. Die Planungen zur Neugestaltung der Innenhöfe des Quartiers und zur Sanierung und Modernisierung der Wohngebäude werden fortgesetzt. Im Rahmen eines Pilotprojektes im städtebaulichen Sanierungsgebiet „Die Höfe“ wurden am denkmalgeschützten Gebäude im Stormhof 5, 10, 12 umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an Kastendoppelfenstern, Haustüren sowie an der Fassade durchgeführt.

