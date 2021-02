Wolfsburg

Corona bringt alles durcheinander, auch die Hochzeitspläne vieler Wolfsburger. Einige Paare sagten im vergangenen Jahr wegen der Pandemie ihre Termine ab, das Standesamt registrierte über 100 Trauungen weniger. Doch für die kommenden Monate sind schon wieder zahlreiche Termine vergeben, vor allem zwischen Mai und September.

Das sind traditionell die beliebtesten Monate zum Heiraten. Aber es gibt aktuell noch freie Termine in diesem Zeitraum, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann. Nach wie vor stehen die so genannten Ambiente-Trauungen in den Schlössern in Alt-Wolfsburg und Fallersleben sehr hoch im Kurs. Gerade in den Sommermonaten wollen sich viele Paare in historischer Kulisse das Jawort geben. Die Parks sind beliebte Motive für Hochzeitsfotos.

Viele Paare hoffen, dass die Corona-Einschränkungen gelockert werden

Schon seit vergangenem Herbst konnten Paare ihren Standesamt-Wunschtermin für die ersten Monate im Jahr 2021 buchen. Viele haben das getan und hoffen wohl, dass die Corona-Einschränkungen gelockert werden und Trauungen mit Gästen erlaubt sind.

Neben den beiden Schlössern sind Trauungen in den Standesämtern in Fallersleben, Vorsfelde und im Wolfsburger Rathaus möglich. Wer es noch etwas besonderer haben möchte am „schönsten Tag des Lebens“, der tauscht im Planetarium unter der Sternenkuppel die Ringe.

Trotz Corona sind standesamtliche Trauungen möglich – aber mit Maske

Aktuell sind standesamtliche Trauungen trotz Corona möglich, aber mit Einschränkungen. Sie finden „nur mit dem Brautpaar allein unter Beachtung der Corona-Hygienevorschriften und Mund-Nasen-Schutz“ statt, erklärt Wichmann.

Wegen Corona zählte die Stadt 2020 deutlich weniger Trauungen als sonst. Die Zahl der Eheschließungen im Wolfsburger Standesamt für das abgelaufene Jahr lag bei 638. Zum Vergleich: 2019 waren es 745 und 2018 sogar 749. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 14 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen, 2019 waren es 15, 2018 lag die Zahl bei 26.

