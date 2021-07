Hochwasser: Wolfsburger hilft Winzer im überschwemmten Ahrtal

Wolfsburg/ Dernau

Normalerweise steht Andras Rudics unter der Woche in seinem Wein- und Spirituosenhandel „Oexle“ in der Poststraße und führt Gespräche über edle Tropfen. Seit Montag ist der ­4­6-Jährige im vom Hochwasser völlig zerstörten Ahrtal in Rheinland-Pflanz. Der Sommelier unterstützt die Aufräumarbeiten auf dem Weingut Kreuzberg in Dernau.

Wie alle Helfer, die vor Ort waren oder noch sind, zeigte sich der Familienvater aus der VW-Stadt tief betroffen beim Anblick der verwüsteten Landstriche, eingestürzten Häuser und zerstörten Brücke und Bahnschienen. „Es ist nicht zu fassen, was man hier sieht. Ich war noch nie in einem Krisengebiet, aber so dürfte es wohl nach einem Krieg aussehen...“, sagt er.

Andras Rudics lernte den Winzer bei einer Sommelier-Ausbildung kennen

Am Montagmorgen fuhr er mit dem Auto los, gegen 8 Uhr war er im Ahrtal, eine der bekanntesten Weinanbauregionen des Landes. Den Inhaber des in der zweiten Generation geführten Weinguts, Ludwig Kreuzberg, lernte der Wolfsburger bei einer Sommelier-Ausbildung 2017 kennen. Der Betrieb zählt heute zu den bekanntesten der Ahrregion und den 100 besten deutschen Weingütern. Nach der Überschwemmung vor mehr als zwei Wochen war Andras Rudics klar, dass vor Ort helfen wollte.

Bildergalerie von dem völlig zerstörten Weingut:

Zur Galerie Das Wasser hat sich mittlerweile zurückgezogen – aber Schlamm, Dreck und Verwüstung sind zurückgeblieben...

Und anzupacken gibt es viel auf dem Gelände. Die Weinkeller standen tagelang unter Wasser. Das Wasser hat sich mittlerweile zurückgezogen, übrig geblieben ist eine dunkelbraune Schlammschicht, die einfach alles bedeckt. Flaschen, Gläser, Maschinen, Möbel – der Schlamm ist überall. In erster Linie sei es jetzt für alle Winzer der betroffenen Region wichtig, die heil gebliebenen Flaschen zu retten. Denn es gibt die Idee, tausende gerettete Flaschen als „Flutwein“ zu verkaufen. Mit dem Erlös soll der Wiederaufbau der Weingüter finanziert werden.

Die Winzer müssen ihre Güter wiederaufbauen und in wenigen Wochen Trauben ernten

Während in den Weinkellern, Pensionen, Verkaufsstellen auf den Gütern im Tal nahezu alles zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen wurde – haben die Pflanzen in den Weinbergen kaum etwas abbekommen. Im Gegenteil: Gerade reifen die Trauben sehr gut, müssen in ein paar Wochen geerntet werden. Das viele Wasser und die Sonne begünstigen den Prozess. Die Krux: Die Winzer müssen jetzt gleichzeitig die Weinernte vorantreiben und den Wiederaufbau.

Auf dem Weingut Kreuzberg im überschwemmten Dernau: Das Wasser stand bis zur dunklen Linie an der Fassade der Häuser. Quelle: Andras Rudics

Eine enorme Belastung, die ohne Hilfe nicht zu schaffen ist, weiß auch Andras Rudics. Doch die Hilfsbereitschaft untereinander sei enorm gut, sagt er. Wer von Wolfsburg aus den Winzern im Ahrtal helfen möchte, kann Geld an folgendes Konto spenden: Wiederaufbau-Verein: Hilfe für Winzer an der Ahr; Ahr - A wineregionneeds Help vor Rebuilding e.V; Kreissparkasse Ahrweiler; Kontonr: DE 94 5775 1310 0000 3395 07; Bic: MALADE51AHR. Wer seinen Name und Adresse im Verwendungszweck notiert, bekommt auch eine Spendenquittung.

Von Claudia Jeske