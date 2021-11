Wolfsburg

Am frühen Samstagmorgen um 06.08 Uhr war eine 48-jährige Wolfsburgerin mit ihrem weißen Mercedes-Benz A Klasse auf dem Hochring unterwegs. Da sie vor ihrer Fahrt Medikamente eingenommen hat, kam sie rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen geparkten roten VW Caddy, welcher wiederum in einen roten VW Golf geschoben wurde.

Wolfsburgerin (48) habe Medikamente eingenommen

Ein Zeuge half der Fahrerin aus dem Mercedes heraus, ein andere Zeuge wählte den Notruf. Die Frau verletzte sich leicht und wurde ins Klinikum gebracht, dort wurde ihr Blut untersucht. Erste Ermittlungen ergaben, dass die 48-Jährige größere Mengen pharmazeutisch hergestellter Tabletten konsumiert hatte.

Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge einer Medikamentenbeeinflussung wurde eingeleitet. Bei dem Unfall entstand laut der Polizei ein Gesamtschaden von rund 10.500 Euro.

Von der Redaktion