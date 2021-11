Hochring: Mann (47) bedroht Nachbarin und verletzt Marktleiter mit Messer

Eichelkamp

Offenbar sind bei einem 47-jährigen Wolfsburger am Donnerstag die Sicherungen durchgebrannt: Der Mann bedrohte im Hochring in einem Wohnhaus erst eine Nachbarin mit einem Messer, dann stiefelte er in einen nahegelegenen Einkaufsmarkt und verletzte den Marktleiter eben mit dieser Waffe. Zum Glück nur leicht. Die Polizei konnte den Wolfsburger festnehmen. Die Hintergründe sind unklar.

Der Fall ereignete sich am Donnerstag gegen 12.20 Uhr: Der Mann bedrohte offenbar aus heiterem Himmel eine 20-Jährige im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, in dem er auch wohnt. Er war mit einem Messer und einem anderen gefährlichen Gegenstand bewaffnet. „Die näheren Umstände dazu sind bisher unbekannt“, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Der Mann flüchtete in einen Supermarkt – und stahl dort ein Brot

Der 47-Jährige flüchtete daraufhin in einen nahegelegenen Supermarkt. Dort stahl er kurioserweise ein Brot – und wurde erwischt. Als der Mann das Geschäft verlassen wollte, versuchte der Marktleiter (63) ihn daran zu hindern. Dann sah der Wolfsburger erneut rot und griff den 63-Jährigen mit dem Messer, das er immer noch bei sich trug, an. Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern. Weil der Marktleiter dicke Kleidung trug, erlitt er nur leichte Verletzungen durch die Messer-Attacke. Der Mann floh abermals.

Im Treppenhaus verletzte er zwei Polizei-Kommissare, die ihm folgten

Doch die alarmierte Polizei konnte die Verfolgung des 47-Jährigen aufnehmen und ging ihm bis zu seiner Wohnung nach. Im Treppenhaus attackierte er die beiden Kommissare, die im folgten, plötzlich mit einem rohrähnlichen Gegenstand und verletzt sie dabei leicht. Zudem spuckte er die Beamten an. „Beide sind aber weiterhin dienstfähig“, so Melanie aus dem Bruch.

Dem 47-Jährigen gelang zunächst die Flucht in seine Wohnung. Dort konnte er wenig später mit Hilfe weitere Polizisten überwältigt und festgenommen werden. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Zudem ist er wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Ermittlungen dauern an.

Von der Redaktion