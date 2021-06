Hitzewelle: Wolfsburgs Freibäder fast ausverkauft

Wolfsburg

Trotz schwacher Bewölkung heizt die Sonne Wolfsburg noch immer ordentlich durch. Nächte mit Zimmertemperaturen unter freiem Himmel verschaffen da nur wenig Linderung – und das auch nur kurz in den frühen Morgenstunden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer starken Wärmebelastung am Wochenende. Das Thermometer soll am Samstag noch einmal auf bis zu 30 Grad Celsius klettern.

Die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sind dementsprechend heiß auf eine Abkühlung. Die Freibäder in Almke und Fallersleben waren laut Online-Shop am Samstagvormittag ausgebucht, nur für das VW-Bad waren noch einige wenige ­E-Tickets erhältlich. Wer die Chance auf einen Sprung ins Wasser verpasst hat, darf am Sonntag auf natürliche Abkühlung von oben hoffen, wenn auch nur kurzfristig.

Die Meteorologen sagen für Sonntag nur etwas niedrigere Höchsttemperaturen von 28 Grad Celsius voraus, dafür aber auch Gewitter. Bereits in der Nacht kann es donnern, am Sonntagvormittag sind dann schwere Gewitter mit Starkregen von bis zu 40 Litern auf den Quadratmeter möglich. Auch Hagel und orkanartige Böen sind nicht ausgeschlossen.

Von der Redaktion