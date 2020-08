Hitzewelle: Wasserverbrauch in Wolfsburg knapp unter Rekordniveau

Wolfsburg

Während der Hitzewelle im mittlerweile dritten Dürrejahr in Folge laufen nicht nur die Rasensprenger auf Hochtouren. Anstelle der Urlaubsfahrt ans Meer stellt sich manch einer auch einen Pool in den Garten. Das macht sich am Wasserverbrauch bemerkbar: In den vergangenen Tagen pumpte die LSW täglich bis zu 30 500 Kubikmeter Wasser aus den Wasserwerken Westerbeck und Rühen ins Netz. Die Spitzenmenge in diesem Jahr lag bei 32 000 Kubikmetern am Tag und damit nur leicht unterhalb der Spitzenwerte in den beiden Jahren zuvor.

Der jährliche Wasserverbrauch ist in den Dürrejahren um acht Prozent gegenüber den Vorjahren gestiegen

Eine Wasserknappheit ist laut des Versorgers zwar nicht zu befürchten. Und auch die Spitzenlasten werden derzeit abgedeckt. Das Wolfsburger Trinkwassernetz verfügt über den Hochbehälter in Nordsteimke, wo täglich bis zu 25 Millionen Liter Trinkwasser zur Abdeckung der Verbrauchsspitzen zur Verfügung stehen. Trotzdem appelliert die LSW, sparsamer mit dem Lebenselixier umzugehen.

Die Auswirkungen der Trockenheit sind allgegenwärtig. Ob herabhängende Blätter an Rhododendren und abgestorbene Birken – nicht nur wegen der derzeitigen Hitzewelle ist die Vegetation in der VW-Stadt stark geschädigt. 2020 ist das dritte Trockenjahr in Folge. „Dass dadurch der Wasserbedarf höher ist als im Nassjahr 2017 oder in den Jahren davor, merken wir natürlich auch in Wolfsburg, sagt LSW-Sprecherin Imke Böllhoff.

Brauner Rasen und ein vertrockneter Baum: Tote Vegetation wie hier am Berliner Ring sieht man derzeit überall in der Stadt. Quelle: Roland Hermstein

Allein die Stadt Wolfsburg braucht derzeit täglich 400 000 Liter Wasser, um die Pflanzen in den Parks sowie Straßenbäume zu wässern. Und auch die Bürger gießen ihre Gärten fleißig. Wie hoch der Anteil der Bewässerung am Wasserverbrauch ist, lässt sich laut LSW nicht genau abgrenzen.

Fest steht, dass der Gesamtverbrauch in den Trockenjahren gestiegen ist. Wir haben in diesen Jahren im Vergleich zu den Vorjahren im Durchschnitt acht Prozent mehr Absatz in Wolfsburg, dieser Trend zeichnet sich auch für 2020 ab“, erklärt Böllhoff. Drohen Verhältnisse wie in Lauenau? Nein, sagt die LSW. Die Grundwasserstände im sogenannten Grundwasserstock seien aber nicht auffällig. „Wir gehen aktuell davon aus, dass die Grundwasserneubildung in den Wintermonaten ausreicht und so die genehmigten Wasserrechte nicht beeinträchtigt werden.“

Trotz hoher Grundwasserreserven mahnt die LSW gerade im Sommer zum sparsameren Wasserverbrauch

Der zweite Grundwasserstock liegt in 50 bis 60 Metern Tiefe. Daraus wird das Trinkwasser in den Grundwasserwerken Westerbeck aus Rühen gefördert. Von hier aus wird nicht nur die Stadt Wolfsburg, sondern auch Barnstorf, Detmerode, Ehmen, Mörse, Fallersleben, Sülfeld, Kästorf, Sandkamp und Westhagen sowie Bokensdorf versorgt. „Die Grundwasserstände hier sind stabil, glücklicherweise sind die Grundwasserkörper in unserer Region auch sehr ergiebig, so dass wir uns heute keine Sorgen zu machen brauchen. Klar ist aber auch, dass wir sehr achtsam mit der Ressource umgehen müssen“, sagt Böllhoff.

Das dürften einige Gartenbesitzer mit eigenem Brunnen schon zu spüren bekommen haben. In den höheren Bodenschichten machten sich die geringeren Niederschläge in 2018, 2019 und jetzt 2020 bemerkbar. „Als Trinkwasserversorger sensibilisieren wir, achtsam mit der Ressource umzugehen, gerade bei der Gartenbewässerung gibt es große Einsparpotentiale“, erklärt Böllhof. Vor allem in den Sommermonaten sollten die Bürger sparsam mit dem Wasser umgehen.

Von Christian Opel