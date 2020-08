Wolfsburg

Die extreme anhaltende Hitze wird zur großen Bedrohung für die Wolfsburger Teiche. „Bleibt es so trocken, sterben Fische und Pflanzen“, sagt Gerhard Meier, Vorstand der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB). Die Hitze hat gleich mehrere Auswirkungen: Ohne Niederschlag ist es möglich, dass die Gewässer nur noch zu bestimmten Jahreszeiten Wasser führen. Außerdem begünstigt die Hitze das Wachstum von Blau- und Grünalgen. Diese verbrauchen besonders in der Nacht viel Sauerstoff. Die Folge: Die Fische ersticken in den Teichen.

Verein der Sportfischer: Wasser erhitzt sich zu sehr

Schon jetzt gibt es keinen Durchfluss mehr in der Schillerteichkette – bestehend aus Großem Schillerteich, Kleinem Schillerteich, Krummer Teich, Frauenteich und Ziegelteich. Ebenso keinen Zufluss weisen der Mühlenteich und der Neue Teich auf. Die Folge: „Das Wasser bleibt in sich dort stehen und erhitzt sich. Die Algen wachsen“, so Mario Krugel, Obmann beim Sportfischerverein Wolfsburg.

Bei Blaualgen: Kinder und Hunde vom Wasser fernhalten

„Derzeit besteht noch keine Warnung für die Teichen aufgrund von Blaualgen“, so Meier. Wenn sich das ändert, ist Vorsicht geboten: „Kinder dürfen mit dem Wasser nicht in Berührung kommen und Hunde sollten das Wasser nicht trinken“, ergänzt Krugel. Bauchschmerzen und Erbrechen können die Folge sein.

Qualvoller Tod: Kiemen der Fische verätzen

Weiteres Problem: Vermehren sich die Algen kann der ph-Wert basisch werden. „Das Wasser wird zur Lauge. Die Kiemen der Fische verätzen“, sagt Meier. „Steigt der ph-Wert wird aus dem Ammonium im Wasser Ammoniak. Und das ist giftig für die Fische“, ergänzt Krugel. Er hat vergangene Woche eine Probe gezogen. Der ph-Wert sei bedenklich. „Der neutrale ph-Wert liegt bei 7,0“, sagt der Obmann. Doch der gemessene Wert liege nun bei 8,4 im Neuen Teich und im Mühlenteich.

Teichinseln sollen Nährstoffe binden

Die Stadt hatte Belüfter eingesetzt, um die Gewässer vor dem Umkippen zu bewahren. Auch Seerosen und Teichpflanzen wurden gepflanzt, um die Wasserqualität zu verbessern. So wurden rund 40 Meter Uferlinie des Detmeroder Teiches mit in Wolfsburg gewonnenem Schilf begrünt sowie im Mühlenteich und im Stemmelteich See- und Teichrosen gepflanzt. Auf dem Neuen Teich und dem Salzteich schwimmen begrünte Inseln, die ein Überangebot an Nährstoffen im Wasser binden sollen. „Die Bepflanzung der Teiche ist eine langfristig gedachte Maßnahme. Sie können voraussichtlich erst in zwei bis drei Jahren, wenn die Pflanzen ausgewachsen sind, nachweisbare Effekte bewirken“, teilt Meier mit.

Stadt setzt Belüfter ein

Weitere Maßnahme: Zwei Lüfter im Mühlenteich sowie einen Lüfter im Neuen Teich wurden im Juli in Betrieb genommen. Im Neuen Teich wurde Anfang August noch ein zweiter Lüfter installiert. Der Detmeroder Teich wird seit Ende Juli mit zwei Geräten belüftet, dazu kommt noch eine Umwälzpumpe zum Einsatz. Die Maßnahmen hätten zum Teil gut gegriffen, der Detmeroder Teich, der schon zu etwa zwei Dritteln mit Grünalgen belegt war, habe sich durch den Einsatz der Pumpe und der Lüfter erholt. Das Algenwachstum werde weiterhin täglich beobachtet. „Wir versuchen die Folgen der anhaltenden Trockenperiode für die Wolfsburger Gewässer abzumildern", so Meier, aber: „Wir können die Natur nicht steuern.“

Wann kippen die Teiche um?

Wie lange die Teiche noch ohne Regen „durchhalten“ und ob sie noch zu retten sind, das sei derzeit fraglich, sagt Krugel. Im Sommer 2019 war unter anderem der Neue Teich umgekippt. „Wir haben damals tonnenweise Fische abgesammelt“, berichtet der Angler.

