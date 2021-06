Wolfsburg

Der Sommer lässt es in Wolfsburg gleich richtig krachen. Bis zu 34 Grad hat der Deutsche Wetterdienst für Donnerstag und Freitag vorhergesagt, doch am Arbeitsplatz vieler Wolfsburgerinnen und Wolfsburger ist es noch deutlich wärmer. Auf den Baustellen sticht die Sonne vom Himmel, und auch in den großen Hallen des VW-Werks klettern die Temperaturen – der Laden muss trotzdem weiterlaufen. Die WAZ hat Menschen mit heißen Jobs besucht.

Heißer Job trotz Klimaanlage im Traktor

Es ist erst kurz nach 11 Uhr, als das Test-Thermometer der WAZ im Schatten schon über die 30-Grad-Marke klettert. Wir stehen auf einer Wiese zwischen Wendschott und Brechtorf. Landwirt Carsten Peter ist dort mit seinem 120-PS-Traktor unterwegs und wendet Heu. „Der ist klimatisiert, schwitzen tut man trotzdem, weil die Sonne durch die Glasfenster brennt“, sagt der 45-Jährige. Immerhin sei die Ernte gut. Noch einige Male muss das Heu gewendet werden, bevor er es für seine Kühe als Winterfutter einlagert. Die Öffnungszeiten seiner „Geniessbar“ hat Peter reduziert – damit seine Stammkunden Burger bestellen können, aber der Koch nicht den ganzen Tag am Grill stehen muss. „In der Hütte wird es locker 45 Grad warm.“

Ganz schön warm: Landwirt Carsten Peter kommt trotz Klimaanlage im Traktor ordentlich ins Schwitzen. Quelle: Roland Hermstein

Bis zu 60 Grad auf dem Flachdach

Weiter geht’s zu einer Dachbaustelle in Brackstedt. Inzwischen macht die Wärme sogar dem Test-Thermometer Probleme. Das Glasröhrchen hat sich von der Skala gelöst und ist verrutscht. Dachdeckermeister Hannes Gifhorn hilft mit professionellem Equipment aus. Auf rund 67 Grad hat sich eine schwarze Plane auf einem Flachdach aufgeheizt – und selbst dort, wo bereits helle Dachfolie aufgebracht ist, ist es mit 55 Grad nicht viel angenehmer. Währendessen verschweißen die Dachdecker mit 600 Grad aus dem Heißluftgebläse die Nähte der Dachfolie. Da kommt man schon beim Zuschauen ins Schwitzen. „Jeden Tag geht eine Kiste Wasser auf einer Baustelle weg“, sagt Gifhorn. Mit Sonnencreme und Basthüten schützen sich seine Mitarbeiter an extremen Tagen gegen die Sonne. „Wir legen alle halbe Stunde eine Trinkpause ein“, sagt der Chef von Lutz Gifhorn. An Tagen wie heute, wo das Thermometer die 30-Grad-Marke deutlich übersteigt, wird auch mal früher Schluss gemacht.

Da hilft nur viel trinken und immer wieder Schattenpausen: Dachdeckermeister Hannes Gifhorn arbeitet mit seinen Mitarbeitern auf der glühend heißen Dachfolie eines Flachdachs. Quelle: Roland Hermstein

15 Laufkilometer pro Schicht

Wenn andere Feierabend machen, geht für Badleiterin Uta Honisch und ihre Kollegen im VW-Bad die Arbeit erst richtig los. Vor allem an heißen Tagen wie diesen. „Die Nachmittage für Donnerstag und Freitag sind schon komplett ausgebucht“, sagt Honisch. Bis zu 1500 Badegäste dürfen sich im VW-Bad derzeit Abkühlung verschaffen – mindestens zwei Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister achten auf deren Sicherheit. Dafür bleiben sie entlang der Becken immer in Bewegung, um jede Stelle einsehen zu können. „15 Kilometer laufen sie am Tag locker“, sagt Honisch. „Und trinken vier bis fünf Liter Wasser pro Schicht. Wir achten darauf, dass es isotonische Getränke sind.“ Das könne zum Beispiel gewöhnliches Wasser mit Zucker, Magnesium und Calcium sein, um dem Körper ausgeschwitzte Mineralstoffe wieder zuzuführen und Energie zu tanken.

Jeden Tag für die Sicherheit der Badegäste unterwegs: Die Schwimmmeister Anja Rohrbach (v.l.), Domenique Hentrich und Maurice Podeswa. Quelle: Roland Hermstein

Etwas schattiger haben es Melanie Ziembinski und Joel Sauer im Corono-Testzelt der DLRG-Ortsgruppe Vorsfelde. Dafür trägt Sauer neben Haarnetz, Visier, Maske und Handschuhen einen Kittel, der ihn zwar vor möglichen Viren schützt, aber dafür komplett luftundurchlässig ist. „Man kann sich das Material wie Plastik vorstellen. Das ist kein Spaß im aufgewärmten Zelt“, sagt Sauer. Den Job macht er trotzdem gerne, auch wenn es derzeit nur wenig Kundschaft gibt. „Die meisten möchten zum Sport oder zur Therapie.“ Viele ließen sich aber auch vor Freundschaftsbesuchen testen. „Wir freuen uns, dass die Leute so pflichtbewusst sind, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei“, sagt der junge Mann.

Testzentrum der DLRG in Vorsfelde: Melanie Ziembinski findet’s ganz schön warm, doch richtig in Schwitzen kommt Joel Sauer in seiner vollen Schutzmontur. Quelle: Roland Hermstein

Jede Woche schlüpft Sauer übrigens in eine auch nicht unbedingt leichte Kluft – beim Übungsdienst der Freiwilligen Feuerwehr Barmke treten die Ehrenamtlichen in dicker Brandschutzkleidung und mit Sicherheitsstiefeln an.

Beim Öffnen der Ofentür strömt 400 Grad heiße Luft heraus

Doch das ist nichts gegen den Arbeitsplatz von Andrea Mastroeni. Wenn er die Ofentür seines Pizzaofens öffnet, rauscht ein Schwall heißer Luft heraus. „Der Ofen hat 400 Grad Celsius“, sagt der Pizzabäcker. „Da hilft nur viel trinken, zwei bis zweieinhalb Liter pro Schicht sind es bestimmt.“

Da reicht auch die Skala des Test-Thermometers nicht mehr: Der Ofen von Pizzabäcker Andrea Mastroeni hat lauschige 400 Grad Celsius. Quelle: Roland Hermstein

Bis 22 Uhr wird er an diesem Tag am Ofen stehen. Immerhin darf er sich auf dem Nachhauseweg auf Abkühlung freuen – der Wetterdienst sagt für die Nacht immerhin Tiefsttemperaturen von 20 Grad voraus. Fast schon etwas frisch, möchte man meinen.

Von Christian Opel