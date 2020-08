Wolfsburg

Um die Mittagszeit waren die Temperaturen schon auf 29 Grad gestiegen, am frühen Nachmittag dann sogar auf 31 Grad! Da suchten viele Menschen in Wolfsburg eine Abkühlung. Im VW-Bad waren die Online-Tickets für den Nachmittag ausverkauft. Und auch der Allersee war gut besucht, jedoch nicht überlaufen. Ein Eis genossen die Wolfsburger in der Fußgängerzone- auch hier waren nahezu alle Sitzplätze belegt.

Wolfsburger Familie: Dieses Jahr zum ersten Mal im Freibad

Einen Ausflug mit der ganzen Familie unternahm Birgit Leschke (37) mit ihrem Mann Thomas und den Kindern Jonas (3) und Frieda (4). „Wir sind dieses Jahr zum ersten Mal im VW-Bad. Unsere Kinder haben sich wahnsinnig darauf gefreut“, berichtet sie. Einschränkungen wegen Corona seien ihnen kaum aufgefallen. „Es ist halt leerer als sonst in den Becken“, berichtet die Wolfsburgerin. Doch Pommes und Eis werden im Freibad angeboten und die Online-Buchung hätte reibungslos funktioniert.

Entspannter Wasserspaß im VW-Bad

Auch Vivian Schulz (26) und Nils Pinto (28) genießen den Ausflug in das VW-Bad. Auch sie sind in diesem Jahr zum ersten Mal wieder in einem Freibad. „Wir haben gerade Urlaub. Und da es so heiß ist, wollten wir Schwimmen gehen. Wir dachten, dass mehr Menschen ins Freibad kommen, aber es ist sehr entspannt hier“, sagt Schulz. Angst vor einer Ansteckung habe sie nicht. „Es gab keine Warteschlangen vor der Tür und die sanitären Anlagen werden desinfiziert“, so die Wolfsburgerin.

Wie kühlten sich die Wolfsburger ab? Eine Bildergalerie:

Süd-Ufer des Allersees ist stark besucht, aber nicht überfüllt

Auch am Allersee sind Strandmuscheln und Sonnenschirme aufgestellt. Stand-Up-Paddler genießen die Sonne auf dem Wasser, Kinder spielen im Sand. Picknick-Decken liegen am Strand. Am Süd-Ufer des Allersees herrscht reger Betrieb, überfüllt ist der Strand allerdings nicht. Auch Dauercamper Peter Deike (41) mit Ehefrau Michaela (51) und Tochter Julie (14) haben sich einen Platz am Ufer gesucht. „Wir kommen fast jedes Wochenende aus dem Harz hierher“, sagt Michaela Deike. Es sei an diesem Samstag schon relativ voll. Und auch an einem so schönen Sommertag seien die Gedanken bei dem Virus.

Auf der Nordseite des Allersees spielen Beachvolleyballer auf drei Feldern. Überfüllt ist diese Ufer-Seite nicht. Frank Truschke (51) aus Vorsfelde erzählt: „Ich komme fast täglich hierher.“ Aufgrund der Hitze sei der Allersee an diesem Tag sehr gut besucht, aber es sei nicht unangenehm voll am Ufer und im Wasser. Und die Erfrischung im See sei toll.

Wolfsburger lassen sich ein Eis in der Fußgängerzone schmecken

Bei Temperaturen über 30 Grad schmeckt natürlich auch ein Eis. So war kaum ein Platz frei im Eiscafé in der Fußgängerzone. Vanille, Schokolade oder Zitrone? Laura Heidtke (5) mag am liebsten Spaghetti-Eis. Das Eis löffelte sie im Beisammensein ihres Bruder Maximilian (1) und ihren Eltern Annette und Nicolas Heidtke. Auch ihre Großmutter Barbara Heidtke war mit dabei. „Die Corona-Einschränkungen merken wir kaum“, sagt Annette Heidtke. Die Familie hatte draußen einen Platz gefunden. Dort mussten sie bei den hohen Temperaturen keine Gesichtsmaske tragen.

Auch am kommenden Wochenende, 8. und 9. August, soll es wieder heiß werden: Vorhergesagt sind Temperaturen um die 31 Grad.

Von Nina Schacht