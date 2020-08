Wolfsburg

Am bislang heißesten Wochenende des Jahres mit Temperaturen weit über 30 Grad zog es Tausende Besucher zur Abkühlung in die Wolfsburger Freibäder oder zum Sonnenbaden an den Allersee. Größere Zwischenfälle gab es dabei nicht.

Die Polizei kontrollierte am Freitag und Samstag das Alkoholverbot im Allerpark, das jeweils von 19 Uhr bis 6 Uhr am nächsten Morgen gilt. „Im Bereich des Allersees und der Volkswagen-Arena wurden keine Verstöße festgestellt“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Mit mindestens 5000 Gästen war der Samstag der bislang besucherstärkste Tag in diesem Jahr

Viel zu tun gab es am Hitze-Wochenende für die Rettungsschwimmer der DLRG am Allersee. Mit mindestens 5000 Gästen am Strand und im Wasser sei der Samstag der bislang besucherstärkste Tag in diesem Jahr gewesen, berichtete DLRG-Wachführerin Kim Beuth. Nicht mit eingerechnet waren die vielen Menschen, die sich zusätzlich auf den Wiesen aufhielten. Aufgrund des großen Besucherandrangs sei der reguläre Wachdienst am Samstag um mehr als zwei Stunden bis nach 20 Uhr verlängert worden.

Das DLRG-Team behielt die Lage vom Strand und vom Wachturm aus im Auge, außerdem war ein Boot auf Streife auf dem Allersee unterwegs. „Glücklicherweise gab es keine größeren Zwischenfälle“, so Beuth. Die ehrenamtlichen Helfer versorgten vor allem Insektenstiche und Schürfwunden mit Pflastern und Kühlakkus. Badeunfälle seien am Allersee grundsätzlich selten. „Momentan kommt uns das Alkoholverbot entgegen. Denn bei Badeunfällen ist häufig Alkohol eine Ursache“, erklärte stellvertretende Wachführerin Sabrina Goslar.

Badegäste im VW-Bad: Die Freibäder in Wolfsburg waren am Wochenende ausgebucht. Aufgrund der begrenzten Besucherzahl blieb aber für jeden ausreichend Platz. Quelle: Britta Schulze

Die städtischen Freibäder waren am Wochenende komplett ausverkauft. Die Badegäste hatten trotzdem ausreichend Platz, denn wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen sind die Besucherzahlen weiterhin begrenzt. Im VW-Bad können sich maximal 750 Gäste gleichzeitig aufhalten, in Fallersleben sind es 630 und in Almke 240. Tickets müssen vorab im Internet gebucht werden.

