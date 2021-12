Wolfsburg

Was wurde bei der Verbraucherzentrale in Wolfsburg in den vergangenen zwölf Monaten am häufigsten gefragt – und wie lautet jeweils die Antwort? Das wollte die WAZ von Annegret Willenbrink wissen, die das Beratungsbüro in der Volkswagenstadt seit 26 Jahren leitet. Eine viertelstündige persönliche Beratung ersetzt das nicht – aber vielleicht hilft es einigen ja trotzdem schon ein bisschen weiter. Hier die „Top Five“:

1. Frage: Kann mein Fitness-Studio die Vertragslaufzeit einfach um die Zeit verlängern, in der die Einrichtung wegen der Corona-Schutzmaßnahmen geschlossen war?

Antwort: Nein, das kann es nicht. Denn das wäre rechtlich gesehen eine einseitige Vertragsverlängerung. Im Zweifelsfall lieber sofort Einspruch erheben und Zahlungen stoppen – sonst könnten die Überweisungen als stillschweigende Übereinkunft gewertet werden.

2. Frage: Mein Flug wurde gecancelt. Habe ich Anspruch auf eine Rückzahlung? Und wann sollte das Geld bei mir eingehen?

Antwort: Ja, Sie haben Anspruch auf eine Erstattung der Kosten – und zwar grundsätzlich innerhalb von sieben Wochentagen.

Ausnahmen gelten für Auslandsreisen

3. Frage: Das Hotel, das wir gebucht haben, kann uns jetzt doch nicht aufnehmen. Die Anzahlung für den Aufenthalt wollen die Betreiber aber behalten.

Antwort: Das ist nicht zulässig. Es darf auch keine Bearbeitungsgebühr einbehalten werden. Schwierig wird es allerdings, wenn die Betreibenden das Zimmer/Appartement/Ferienhaus grundsätzlich vermieten könnten und würden, die Reisebeschränkungen es den Gästen aber unmöglich machen, es zu erreichen. Etwa bei einem Auslandsaufenthalt, wenn in zwei Ländern unterschiedliche Regelungen gelten (Stichwort: Dänemark).

4. Frage: Wenn ich mich auf der Straße, am Telefon oder an der Haustür zu einem Kaufvertrag habe überreden lassen – kann ich das noch rückgängig machen?

Antwort: Wichtig ist in diesem Fall, dass eine Adresse des Unternehmens vorliegt – dorthin sollte man sofort den Widerruf schicken, auch wenn man in der Regel 14 Tage Zeit dafür hat. Wichtig: Ein Widerruf ist sofort wirksam, eine Kündigung dagegen ist meist an Fristen gebunden – deshalb auf die Formulierung achten! Und: Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verträge, die in einem Shop geschlossen wurden, den ich vorher freiwillig betreten habe.

Vorsicht bei Super-Sonderangeboten

5. Frage: Ich habe online etwas bestellt aber nicht bekommen. Nachträglich stellte sich heraus, dass Betrüger Namen und Fotos der echten Firma einfach kopiert hatten. Wie erkenne ich Fake-Shops im Internet?

Antwort: Viele vertrauenswürdige Anbieter haben ein Siegel auf ihrer Internetseite abgebildet. Bei den sogenannten „trusted shops“ sollte dieses Siegel verlinkt sein. Man kann es also anklicken und wird dann zu den Garantiegebenden weitergeleitet. Ein Hinweis ist auch, wenn die Handelsregisternummer im Impressum fehlt oder falsch ist. Es wird immer schwieriger, Betrüger zu entlarven, denn sie haben heftig aufgerüstet. Verdächtig sind Super-Sonderangebote. Oft handelt es sich dann statt ums Original um Billig-Ware. Vorsichtshalber erst in die Bewertungen schauen – obwohl die schlimmstenfalls auch gefaked sein können.

Von Andrea Müller-Kudelka