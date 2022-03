Hilfe für Ukraine-Helfer: Zusammenarbeit in Wolfsburg ist bemerkenswert

Wolfsburg

Ehrenamtliche Arbeit für Menschen aus der Ukraine macht den Aktiven zwar Freude, sie kostet aber auch Kraft – und das Engagement wird wohl noch lange gebraucht. Nun bekommen zum Glück auch die Helfenden immer mehr Hilfe. Firmen und Stiftungen engagieren sich.

Dabei geht es auch um das Thema Verpflegung vor Ort: Das Fallersleber Hotel „Zum Spieker“ bot dem DRK-Team in der Borsigstraße am Freitag belegte Brötchen an und die Bürgerstiftung sorgte gleich für einen dauerhaften Service: „In Absprache mit dem DRK-Geschäftsführer Thorsten Rückert erhalten die Ehrenamtlichen ab sofort täglich Getränke und Essen. Die Kosten übernimmt die Bürgerstiftung. Ich freue mich, dass spontan die Versorgung der wichtigen Hilfsmaßnahme sichergestellt werden kann“, teilte Stiftungs-Vorsitzender Manfred Hüller mit. Bauking lieferte dem DRK zudem einige dringend benötigte Kartons.

Suche nach Kartons und Kinderbetten

Kartons könnte auch die Gruppe wob4ukraine gut gebrauchen. Dieser Zusammenschluss von Privatleuten hat sich innerhalb von 48 Stunden mit Hilfe von WhatsApp und Facebook fast zu so etwas wie einem eigenen Logistik-Unternehmen entwickelt und organisiert Transporte nach Polen jetzt in etwas größerem Stil.

Spenden-Sammelstellen für Transport nach Polen Als Gruppe haben sich bisher die folgenden privaten Sammelstellen zusammengeschlossen, bei denen Kleidung, Hygieneartikel, Medikamente und Nahrung für Frauen und Kleinkinder (haltbare Lebensmittel und Konserven möglichst mit Öffnungslasche, kein Glas wegen Bruchgefahr) für den Weitertransport nach Polen abgegeben werden können. Möglichst in Kartons verpackt und deutlich sichtbar beschriftet. Alle Sammlerinnen und Sammler engagieren sich ehrenamtlich. Wer sich mit seiner eigenen Sammelstelle der Gruppe anschließen möchte oder andere Hilfe anbieten kann (Spenden, Lkws, Fahrer/Fahrerinnen, die eigene Arbeitskraft), kann Organisatorin Saskia Hoya für die Vermittlung/Absprachen unter der Email-Adresse Wob4Ukraine@web.de erreichen. Hehlingen: An den Äckern 2, Gärtnerei Schliebener, Tel. 05363/4554 Nordsteimke: Hohe Eichen 53 Laagberg : Föhrenhorst 89, Dmytro Lobada, Tel. 0177/4425813 Sülfeld: Dorfstraße 12 Tappenbeck (nur bis 11.3.): Spatzenring 25 Gifhorn: Theodor-Heuss-Straße 44 Lebensmittel-Pakte mit je einem Kilogramm Reis, Nudeln, Zucker, Mehl und Öl sowie 500 Gramm Salz für einen Transport direkt in die Ukraine am 9. März nimmt zudem der Secondhandladen „Der Laden“ des Vereins Tabula in der Breslauer Straße 198 noch am Montag und Dienstag entgegen.

Vielleicht kann der Gruppe das DRK aushelfen. „Wir wollen alle das gleiche, deshalb haben wir schon Kontakt untereinander geknüpft“, sagt Gruppensprecherin Saskia Hoya, während sie gleichzeitig in ihrem Netzwerk einen Aufruf von Dehoga- und Lindenhof-Chefin Melanie Perricone teilt, die zurzeit überall nach Kleinkind-Reisebetten für die Wolfsburger Hotels sucht, die ukrainische Familien mit mehreren Kindern aufnehmen werden.

Damit niemand schlapp macht: Smileys Pizzadienst unterstützte die Ehrenamtlichen der Gruppe wob4urkaine auch mit Lebensmitteln – allerdings für die Helferinnen und Helfer in Wolfsburg. Quelle: privat

Das DRK Wolfsburg will und darf (noch) keine Spenden ins Krisengebiet liefern – deutschlandweit wirbt der Bundesverband dafür, erst einmal Geld zu spenden. Denn: Für die Organisation sei es einfacher und günstiger, das Geld vor Ort für den Einkauf zu verwenden statt Waren kreuz und quer durch Europa zu fahren. Andererseits gibt es zum Beispiel in Polen, wo viele Geflüchtete zurzeit mit Kleidung und Medikamenten gegen Schmerzen oder Fieber versorgt werden müssen, Bedarf an Spenden. Der ist so groß, dass am Montag ein polnischer Lkw in Warmenau erwartet wird, der palettenweise Spenden abholen will. Eine Wolfsburgerin wird den Lkw mit dem eigenen Wagen begleiten, um vor Ort beim Ausladen und Verteilen zu helfen.

Sven Muth und Wibke Großjohann (r.) von Schnellecke mit Saskia Hoya von wob4urkaine. Quelle: Britta Schulze

Das Organisationstalent der bunt zusammengewürfelten Multi-Kulti-Gruppe aus Wolfsburg ist bemerkenswert. Die bisher in Garagen gesammelten Spenden wurden am Freitag mit (kostenlosen) Transportern der Autovermietung Schröder von den wob4ukraine Sammelstellen geholt und in einer Projekt-Halle von Schnellecke Logistics zwischengelagert. Auch kostenlos. Die Kartons werden mehrsprachig beschriftet – auf deutsch, polnisch und russisch – damit sie dann in Polen problemlos weiterverteilt werden können. Kaum zu glauben, dass sich die einzelnen Mitglieder dieses Teams, bei dem ein Rädchen ins andere greift, vor zwei Tagen zum größten Teil noch gar nicht kannten. Wilhelm Baltik, Sven Muth und Wibke Großjohann von Schnellecke, die die Lagerfläche, Paletten und Stapler zur Verfügung stellten, zollten größten Respekt.

Peace-Zeichen aus Friedenstauben und Kranichen gegen atomare Gewalt: Schüler und Schülerinnen des Ratsgymnasiums setzten ein ganz besonders Zeichen. Quelle: privat

Ideen und Energie gehen den Menschen noch lange nicht aus. Der selbstständige Handwerker Dmytro Loboda organisiert quasi nebenbei noch einen Klinikumsplatz für eine an Brustkrebs erkrankte Ukrainerin, deren Krankenhaus kurz vor der geplanten OP angegriffen wurde. Ex-VfL-Stadionsprecher Rainer Beckert will demnächst die Kundschaft in einem Supermarkt mit Spenden-Einkaufszetteln losschicken. Und das Ratsgymnasium plant nach einer Anti-Kriegs-Aktion am Freitag eine Sammlung für die „Aktion Deutschland hilft“, ein Bündnis deutscher Hilfsorganisationen. Sogar die Impfkampagne könnte noch von der Hilfsbereitschaft profitieren: Das Corona-Testzentrum Kros (Allerpark, Mobile Life Campus, Theater) will ab sofort einen Euro pro Schnelltest für ukrainische Kinder spenden.

Von Andrea Müller-Kudelka