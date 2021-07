Hilfe für Hochwasseropfer: DRK-Notfallstaffel Wolfsburg bietet Halt im Chaos

Wolfsburg

Die Hilfsbereitschaft der Wolfsburger ist groß, doch tun können sie für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zurzeit nur wenig – außer Geld an Hilfsfonds zu spenden. „Uns erreichen viele Anfragen von Leuten, die zweckgebunden Sachspenden abgeben möchten. Aber das macht zur Zeit noch keinen Sinn“, sagt Jürgen Teichmann, Vorsitzender des DRK-Ortsverbands Mitte. Seine Stellvertreterin Heike Isola ist seit Sonntag mit der Psychosozialen Notfallstaffel im Katastrophengebiet unterwegs.

Mit Blaulicht zum Einsatz im Katastrophengebiet

Am Montag waren die fünf Frauen nachts mit Blaulicht unterwegs zum Einsatz und am Dienstagvormittag brachen sie erneut direkt in ein Katastrophengebiet auf, begleitet von einer Polizeistaffel. „Hier herrscht Chaos“, schilderte Heike Isola am Handy nur ganz kurz ihre ersten Eindrücke, dann widmete sie sich wieder den Aufgaben vor Ort.

„Sie steckt ständig in irgendwelchen Gesprächen – mit Betroffenen, mit suchenden Angehörigen und mit Menschen, die nicht wissen, wie sie Pflegebedürftige zu Hause erreichen und versorgen sollen“, erläuterte Jürgen Teichmann. Chaos herrsche nicht etwa bei der Organisation des Hilfseinsatzes, dieses Wort beschreibe aber die Gesamtsituation, betont er.

Jürgen Teichmann: „Die Notfallstaffel steckt ständig in Gesprächen mit Betroffenen.“ Quelle: privat

Mit Geld ist derzeit besser geholfen als mit Sachspenden

„Mitmachen statt nur mitreden“, fordert die DRK-Medienbeauftragte Tanja Weiler, gleichzeitig Leiterin der Wolfsburger Kleiderkammer. Und zwar langfristig mitmachen. „Wer sich vor Ort für die Arbeit in den Vereinen ausbilden lässt, hilft mehr als alle, die jetzt anrufen und fragen, wo sie Kleidung abgeben können und sich dann beschweren, dass das zurzeit utopisch ist“, sagt sie nicht ohne ein wenig Bitterkeit.

Sie schildert, was sie von den Wolfsburger DRK-Mitgliedern und von Bekannten bei Vereinen vor Ort gehört hat: „Kein Bild und kein Foto könne zeigen, was sie dort fühlen. Die Häuser im Krisengebiet sind voll Schlamm und das THW ist noch immer bei der Bergung von Toten. Hilfsgüter blockieren zurzeit Hallen, die als Unterkünfte genutzt werden könnten und binden die Kraft von Helfenden, die bei den Aufräumarbeiten gebraucht werden.“ Gut gefällt ihr die Initiative einer Baumarktkette, die direkt in den Ballungsräumen Schaufeln und anderes Hilfsgerät ganz unbürokratisch an Hilfsteams gratis herausgibt. „Da muss nichts von hier aus runtergebracht werden, mit Geld ist besser geholfen“, betont auch Weilert.

Tanja Weiler fordert: „Mitmachen statt nur mitreden.“ Quelle: privat

Wolfsburger Landwirte horten Heu für Tiere in überfluteten Gebieten

Allerdings gilt das nicht für alle Sachspenden: Landwirte aus Wolfsburg horten bereits Heu, um es mit Hilfe der Spedition Schnellecke ins Krisengebiet zu bringen, sobald von dort das Signal kommt, dass die Speicherkapazität vorhanden oder die Verteilung möglich ist. „Die Futtermittelversorgung muss gesichert sein,“ erklärt Sven Scharenberg aus Hattorf. Und die Felder der Region sind zerstört. Auch Günther Graf von der Schulenburg, Harald Hoppe, Philipp Kasten, Kai Lindner und weitere Landwirte aus der Umgebung öffnen ihre Scheunen und beteiligen sich an dieser Hilfsaktion.

Hilfe für Flutopfer: Wolfsburgs Landwirte wollen Heu als Futtermittel zur Verfügung stellen und öffnen ihre Scheunen als Speicher, solange die Logistik noch keinen Transport erlaubt. Quelle: CDU Wolfsburg

Gruppe für Hochwasseropfer verzeichnet viele neue Mitglieder

Corinna Geckel, die im Jahr 2013 private Hilfstransporte beim Elbe-Hochwasser organisiert hatte, hat jetzt festgestellt, dass sich die damals gegründete Wolfsburger Facebookgruppe „Hilfe für Hochwasseropfer“ wegen des wieder aktuellen Titels in den letzten 14 Tagen selbstständig reanimiert hat: Mehr als 300 neue Mitglieder traten bei, viele aus den betroffenen Gebieten selbst. „Sie nutzen die Gruppe jetzt als ihre Plattform. Von den früheren Administratoren mischt sich keiner ein – wir sind einfach zu weit weg und könnten gar nicht so spontan reagieren, wie es beim Elbe-Hochwasser wegen der Nähe möglich war“, sagt Geckel.

Von Andrea Müller-Kudelka