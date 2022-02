Hilfe für Flüchtende aus der Ukraine: Wolfsburgs Netzwerk ist aktiv

Wolfsburg

Noch ist unklar, wie viele Menschen sich eventuell in den nächsten Tagen oder Wochen aus der Ukraine auch auf den Weg nach Deutschland machen. Die Vorbereitungen auf eine Unterbringung von Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet haben aber schon begonnen – sowohl auf kommunaler Ebene wie auch bei Hilfsorganisationen und im privaten Bereich. Parallel wird bundesweit vor allem Geld zur Unterstützung von Familien gesammelt, die trotz Raketenangriffen in der Region bleiben. Zum Beispiel für Verbandsmaterial.

„Einige Familien sind auf dem Weg zu Verwandten in Wolfsburg und Gifhorn“, weiß der Wolfsburger Musiker Paul Schaban, dessen Bruder im Osten der Ukraine lebt. Etwa 200 Kilometer von seinem Elternhaus entfernt seien am Montag Raketen eingeschlagen. Seine Mutter und seine Schwägerin mit zwei Kindern wollen trotzdem bleiben und organisieren mit Schaban ein privates Hilfsnetzwerk für Bekannte vor Ort, die jetzt keine Arbeit und so kein Geld mehr haben. „Viele Familien wollen sich von ihren Männern nicht trennen“, sagt Schaban.

Private Wohnraumvermittlung per Mobiltelefon

„Mein Bruder hat ein deutsches und ein ukrainisches Konto“, erklärt der Chorleiter. Sänger und Sängerinnen seiner sechs Chöre habe er bereits um Unterstützung gebeten. „Wir hoffen, dass wir so unbürokratisch und deshalb sehr schnell helfen können“, sagt er. Außerdem würde er gern vermitteln, falls Privatleute Wohnraum in Wolfsburg anbieten. Zu erreichen ist er telefonisch oder per WhatsApp unter der Nummer 0171/5303274.

Hilfskonvoi sucht Fahrer

Einen Hilfskonvoi plant außerdem der Round Table Wolfsburg, organisiert von Marco Meiners. Es werden noch Fahrer gesucht.

Kontakte in die Ukraine hat auch Katharina Rosch. Sie arbeitet für das Digital-Strategie-Unternehmen Etecture der Sigma-Gruppe, zu dem eine Tochterfirma in der Ukraine gehört. „Ein Kollege, den ich über Videokonferenzen kenne, ist in Polen untergekommen. Dort hatte unsere Firma schon vor Wochen Hotelzimmer gebucht“, erzählt sie. „Viele sind aber erstmal nur in den Westen der Ukraine gegangen. Sie wollen ihr Land unterstützen“, so Rosch. „Das alles nimmt einen wirklich mit!“

DRK braucht Kleidung, Hygiene-Artikel und Helfer

In größerem Umfang unterstützen die Netzwerke von europaweit tätigen Organisationen, darunter auch das Deutsche Rote Kreuz. „Wir sammeln Kleidung und Hygiene-Ausstattung für Kinder und Mütter, starten aber vorerst keinen eigenen Konvoi“, sagt Vorsitzender Thorsten Rückert. Weil der Platz in der Kleiderkammer begrenzt ist, freut sich Rückert über ein Angebot des Immobilien-Unternehmers Teja Schönberger. Der hat gerade eine 1200 Quadratmeter große Lagerhalle in der Borsigstraße gekauft – und stellt sie erst einmal für die Ukraine-Hilfe in Wolfsburg zur Verfügung. Angelika Jahns, zweite Vorsitzende im Sozialausschuss, hatte das am Sonntag über Facebook erfahren und sofort Kontakt zu Sozialdezernentin Monika Müller vermittelt. Jahns kommentiert: „Wir schimpfen ja oft über Facebook, aber in diesem Fall war es sehr hilfreich.“ Mit dem Kyffhäuser-Kreisverband will Jahns selbst eine Sachspenden-Sammlung starten – speziell für ukrainische Kinder.

Organisieren Hilfe: (von links oben nach rechts unten) Thorsten Rückert, Paul Schaban, Angelika Jahns, Immacolata Glosemeyer, Marco Meiners, Ingrid Leitner. Quelle: Archiv

Sozialausschuss-Vorsitzende Immacolata Glosemeyer ist gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzende der Neuland. „Dort wird geprüft, wie viel Wohnraum – eventuell möbliert – für Geflüchtete zur Verfügung gestellt werden kann“, berichtet sie. „Wir müssen zwar erstmal abwarten, um wie viele Menschen es sich überhaupt handelt. Die Situation ist eine gänzlich andere als 2015 – aber die Strukturen aus dieser Zeit haben sich bewährt“, betont sie. Die Wolfsburger Flüchtlingshilfe will am Mittwoch beraten, was gebraucht wird und was machbar ist. „Wir könnten unser Netzwerk bei Bedarf aber auch vorher schnell aktivieren“, meint die zweite Vorsitzende Ingrid Leitner, „ich stehe im Austausch mit der Stadtverwaltung.“

Einreise ohne Visum oder Asylantrag möglich

Dort laufen bereits seit der vergangenen Woche Abfragen und Vorbereitungen – eine Task-Force-Gruppe traf sich am Montagabend für Absprachen zu Themen wie Unterbringung, Sachspenden-Sammelstellen und medizinische Versorgung. Selbst Beschäftigungsmöglichkeiten werden nach WAZ-Informationen bereits geprüft – Beispielsweise bei Wohlfahrtsorganisationen oder in der Pflege. Momentan liegt die geschätzte Zahl für Geflüchtete, die der Stadt Wolfsburg vom Land Niedersachsen zugeteilt werden könnten, zwischen 500 und 1000 Personen. Allerdings: Längst nicht alle, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen, müssen und werden gleich einen Asylantrag stellen, denn die Einreise ist ohne Visum möglich und die Bahn bot Flüchtenden am Wochenende Gratis-Fahrten von Polen nach Deutschland an. Vorteil des Asylantrags: Ein Aufenthalt ist dann auch länger als 90 (bzw. 180 Tage mit Verlängerung) legal möglich – und es gibt finanzielle Unterstützung. Nachteil: Der Aufenthaltsort kann unter Umständen nicht selbst bestimmt werden. Weitere Infos dazu gibt es im Internet beim Flüchtlingsrat.

Von Andrea Müller-Kudelka