Hier wird in Wolfsburg geblitzt – und gebaut

Wolfsburg

Autofahrer aufgepasst: Die Stadt hat in der Woche vom 18. bis 24. Oktober für die folgenden Standorte Radarkontrollen angekündigt: Die Blitzer sollen an Dieselstraße, Braunschweiger Straße, Lerchenweg und Marie-Curie-Allee stehen. Wichtig zu wissen: Die Stadt gibt nie alle Blitzerstandorte bekannt, auch an anderen Orten kann es Tempokontrollen geben.

Außerdem wird ab Mittwoch, 13. Oktober, in Sülfeld die Wettmershagener Straße ab der Straße „Vor dem Busch“ bis zur L 312 gesperrt. Der Grund sind Brückenbauarbeiten, die im Auftrag der Deutschen Bahn stattfinden. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis zum 2. November andauern.

Von der Redaktion