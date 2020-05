Hier können Wolfsburger ihre Ausweise ohne Termin abholen

Wolfsburg

Wolfsburger dürfen fertiggestellte Personalausweise und Reisepässe ab Dienstag ohne festen Termin bei der Stadt abholen. Die Bürgerdienste richten dafür einen Schalter am Info-Stand im Rathaus B ein. Der Zugang soll über einen gekennzeichneten Eingang am Hollerplatz erfolgen. Auf diese Weise will die Stadt in der Corona-Pandemie die Besucherströme im Rathaus entzerren und die Ausgabe der Dokumente beschleunigen.

Bürger sollen altes Dokument mitbringen

Um den Personalausweis oder den Reisepass in Empfang nehmen zu können, muss das bisherige Dokument mitgebracht werden. Dritte brauchen eine unterschriebene Vollmacht und das zu erneuernde Dokument sowie ihren eigenen Ausweis. Der Schalter ist montags und dienstags von 8 bis 16.30 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 8 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Alle anderen Anliegen nur nach Termin

Bei allen anderen Anliegen bittet die Stadtverwaltung, Termine zu vereinbaren. Im Rathaus stehen seit Montag wieder nahezu alle Verwaltungsleistungen. Über die Behördennummer 115 können sich die Bürger mit der jeweiligen Stelle im Rathaus verbinden lassen, um einen Termin zu vereinbaren.

