Hier blitzt die Stadt diese Woche in Wolfsburg

Wolfsburg

Autofahrer aufgepasst: Das Ordnungsamt kündigt ab dem heutigen Montag wieder Geschwindigkeitsmessungen an insgesamt vier Straßen in Wolfsburg an. Betroffen sind sowohl die Innenstadt als auch ein Ortsteil.

In Sülfeld stehen gleich zwei Blitzer

Die Blitzer stehen in der Zeit von Montag, 14. Juni, bis Sonntag, 20. Juni, unter anderem an der Dorfstraße und dem Papenstieg in Sülfeld. Außerdem sollen Radarfallen in der Schreberstraße im Hellwinkel und in der Friedrich-Ebert-Straße in der Innenstadt zum Einsatz kommen.

Doch nicht nur hier sollten Autofahrer besser den Fuß vom Gas nehmen: Die Stadt gibt grundsätzlich nicht alle Punkte bekannt, an denen sie ihre Blitzer aufstellt.

Hier wird gebaut

Größere Baustellen mit Potenzial für Staubildung während der Hauptverkehrszeiten gibt es zurzeit am Hellwinkel in der Reislinger Straße, wo die Erschließung für den zweiten Bauabschnitt des Wohngebiets läuft, an der Fußgängerbrücke über die Braunschweigerstraße zwischen Detmerode und Westhagen sowie am Baugebiet Kleekamp in Fallersleben (Ehmer und Gifhorner Straße) und an der Helmstedter Straße in Höhe Einmündung zum Drömlingstadion in Vorsfelde.

