Heureka: ASG-Schüler glänzen im Wissenswettbewerb

Bennet Schön vom Albert-Schweitzer-Gymnasium kann stolz auf sich sein: Beim Heureka-Wettbewerb ist er als zweitbester Achtklässler in Niedersachsen ausgezeichnet worden. Das Gymnasium hat schon mehrmals an dem Wissenswettkampf teilgenommen und es schon drei Mal in die Top Drei der Landeswertung geschafft.

45 Minuten für 45 Fragen

Bei dem Wettbewerb müssen die Schüler 45 Multiple-Choice-Fragen zum Thema „Mensch und Natur“ beantworten – dabei haben sie pro Frage im Schnitt nur eine Minute Zeit. Bennet Schön hat sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, denn er hat schon mehrmals mitgemacht.

„Mir macht es Spaß“: Bennet Schön hat schon mehrmals bei dem Wettbewerb mitgemacht. Quelle: Britta Schulze

Die Teilnahme ist dabei völlig freiwillig. „Mir macht es Spaß“, erklärt der 14-Jährige. Dass er jetzt einer der Landesbesten wurde, habe ihn allerdings sehr überrascht – so gut hat er noch nie abgeschnitten.

Drei Gewinner pro Jahrgang

Neben Bennet durften sich noch mehrere andere Schüler über Auszeichnungen freuen, allerdings jeweils „nur“ in der Schulwertung. Für jede Klassenstufe gibt es natürlich einen eigenen Test, der dem jeweiligen Wissensniveau angepasst ist. In Jahrgang fünf waren Maksim Trippelhorn, Isabeau Niederl und Arian Bolten die besten Schüler in Jahrgang sechs waren es Niels Lang, Haidara Al Hereh und Nahja Grill, in der Sieben gewannen Vincent Wiese, Alexandra Konietzko und Fenja Rother und im achten Jahrgang Linus Kalla Münchmeyer, Benedikt Nehmsch und Thore Berger. Neben den Urkunden gab es Spiele und Bücher als Gewinn.

Von Frederike Müller