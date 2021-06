Heßlinger Straße: Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer (18) – 1,95 Promille

Wolfsburg

Beim Fahrradfahren gilt das gleiche wie beim Autofahren: Kein Alkohol am Steuer, das wird sonst teuer! Das hat allerdings ein 18-jähriger Wolfsburg ganz und gar nicht beherzt. Die Polizei zog den jungen Mann auf dem Drahtesel aus dem Verkehr, weil in auffälligen Schlangenlinien unterwegs war. Kein Wunder bei 1,95 Promille intus...

Am Montagabend um 22.30 Uhr war eine Polizeistreife auf der Heßlinger Straße in Richtung Berliner Ring unterwegs. In Höhe der Alessandro-Volta-Straße bemerkten die Polizisten, dass der Radfahrer nicht nur in Schlangenlinien fuhr, sondern auch die ganze Fahrbahn einnahm. Die Beamten stoppten den Zweiradfahrer.

Bei der Kontrolle bemerkte die Polizei Alkoholgeruch bei dem 18-Jährigen

Eine Überprüfung ergab, dass es sich um einen 18 Jahre jungen Radfahrer aus dem Landkreis Gifhorn handelte. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Radfahrers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,95 Promille.

Da der junge Mann zudem starke Auffälligkeiten zeigte, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten, wurden im anschließend zur Sicherung des Strafverfahrens im Wolfsburger Klinikum zwei Blutproben entnommen. Der 18-Jährige wird sich demnächst vor Gericht verantworten müssen.

