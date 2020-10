Wolfsburg

Ein musikalisch und künstlerisch vielfältiges Herbstferien-Programm erwartet die Gäste der Autostadt auch am Freitag und Samstag, 23. und 24. Oktober, von jeweils 12 bis 18 Uhr. Auf den Bühnen am ZeitHaus und vor dem Porsche-Pavillon sorgen die Street Music-Acts The Wanderers und Celina für akustische Highlights. Außergewöhnliche Kleinkunst erleben die Gäste mit den Walking Acts „Die Quassler“ und „NOX the Robot“.

Die beliebte Vokalgruppe The Wanderers begeistert europaweit ganz ohne Instrumente „a cappella“. Die drei sympathischen Profis schaffen es mühelos mit ihren tollen Stimmen, schwungvollen Arrangements und witzigen Choreographien das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Junge, frische Texte treffen in Celina’s Songs auf poppige Beats. Die 20-jährige Newcomerin überzeugt mit ihren Songs, in denen sie all ihre Gefühlslagen und Stimmungen künstlerisch zum Ausdruck bringt. Mit ihren Texten über alltägliche Momente sowie ihrer vielseitigen Stimmfarbe frischt die Songwriterin die deutsche Pop-Szene auf.

„Die Quassler“: Neugierig erforschen die Außerirdischen Land, Leute und Unbekanntes. Die außergewöhnlichen Touristen sprechen mit seltsamen Stimmen und erfreuen sich immer wieder ihren neuen Freunden, den Erdlingen, zu begegnen.

Besucher können sich wieder auf die spektakulären Ballonkünste von Mr. Jack freuen

„NOX the Robot“: Der mechatronische Entertainer in Lebensgröße ist für Kinder ein echter Roboter-Superheld wie aus dem Kinofilm. Mit seinen musikalischen Interpretationen von Künstlern wie Tom Jones und Steve Wonder begeistert er ebenso Erwachsene.

Wer sich bereits am ersten Herbstferien-Wochenende von Mr. Jack’s spektakulären Ballonkünsten begeistern ließ, kann sich auf ein Wiedersehen am Freitag freuen.

