Herbstbelebung: Arbeitslosenquote in Wolfsburg sinkt auf 5,1 Prozent

Wolfsburg

Die Zahl der Arbeitslosen in Wolfsburg ist im September auf 3432 gesunken, das sind 212 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote liegt in der VW-Stadt bei 5,1 Prozent. Das teilte die für die Stadt Wolfsburg zuständige Agentur für Arbeit Helmstedt mit. „Erfreulicherweise sank im September die Arbeitslosigkeit erwartungsgemäß im Zuge der Herbstbelebung“, erläutert Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind die Änderungen noch deutlicher. In diesem September gab es 352 Arbeitslose weniger als im Vorjahreszeitraum, die Arbeitslosenquote lag damals noch bei 5,6 Prozent.

Deutlicher Rückgang der Arbeitslosenzahlen bei jungen Menschen

Besonders bei Menschen unter 25 Jahren sei die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat deutlich gesunken, so Steinmann. Viele hätten eine Anschlussbeschäftigung nach ihrer Ausbildung oder eine Ausbildung aufgenommen. In Wolfsburg waren im September 300 Menschen von 15 bis unter 25 Jahren ohne Arbeit, 47 weniger als im August. Eine Ausbildung oder sonstige Maßnahme begonnen haben 265 Personen, davon 163 zwischen 15 und 25 Jahren. Die Arbeitslosenquote liegt in dieser Altersstufe bei 6,3 Prozent, das ist ein Rückgang von 0,8 Prozentpunkten im Vergleich zum August.

Zahl der Arbeitsstellen in Wolfsburg gestiegen

Insgesamt meldeten sich in Wolfsburg 661 Personen neu oder erneut arbeitslos. Das sind in etwa so viele wie vor einem Jahr. Gleichzeitig fanden aber auch 875 Menschen wieder einen Job, 118 mehr als im Vorjahr. Der Bestand an freien Arbeitsstellen ist im September um 74 Stellen auf 1448 gestiegen, im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 402 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im September 310 neue Arbeitsstellen, acht weniger als vor einem Jahr.

Zahl der Beschäftigten durch Corona-Pandemie geschrumpft

Mit den Septemberzahlen lagen auch neue Daten zur Beschäftigung im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Helmstedt vor. Mit Stand 31. März waren im Agenturbezirk 186 681 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das macht die Auswirkungen der Corona Pandemie auf den Arbeitsmarkt sichtbar, denn im Vergleich zum Vorquartal, also zum 31. Dezember 2020, waren es 1265 oder 0,7 Prozent weniger Beschäftigte. Im Vergleich zum März 2020 waren es sogar 2498 oder 1,3 Prozent weniger Beschäftigte.

Von der Redaktion