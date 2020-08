Hellwinkel

Und wieder ein Richtfest im Neubaugebiet Hellwinkel Terrassen: Die MWM Projektierungsgesellschaft hat den Rohbau ihres Doppelgebäudes „ Sonnenduo“ fertig. Aus diesem Anlass gratulierten Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide und Ortsbürgermeister Detlef Conradt. Insgesamt sollen in dem Gebäude-Doppel 31 Mietwohnungen entstehen. Bezugsfertig sollen sie nach Angaben der Stadt Wolfsburg im Juli 2021 sein.

Mietwohnungen sind zwischen 42 und 130 Quadratmeter groß

Die Mietwohnungen haben Größen zwischen 42 und 130 Quadratmetern, der Mix reicht von der Ein-Zimmer-Wohnung bis zu Etagen- und Maisonettenwohnungen über zwei Ebenen. Die Wohnungen hätten entweder eine Terrasse oder einen Balkon – überwiegend in Südlage. „Über einen Aufzug gelangen die Mieter in die einzelnen Geschosse sowie in die Tiefgarage mit 42 Stellplätzen“, erklärt Daniel Manthey von der Manthey Immo GmbH. MWM-Geschäftsführer Michael Lege lobte den „stets kooperativen Umgang der Verwaltung auf allen Ebenen“.

Stadtbaurat Hirschheide freute sich über einen „weiteren Schritt in der Entwicklung der Hellwinkel Terrassen“. Auch in Corona-Zeiten sei dies ein wichtiges Signal an die Menschen, „dass die städtische Wohnbauentwicklung fortgesetzt wird“.

