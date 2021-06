Heldenhafte Rentnerin aus Wolfsburg belügt Telefonbetrüger

Wolfsburg

Eine 83-Jährige aus Wolfsburg hat der WAZ einen Krimi erzählt, den sie am Donnerstag selbst erlebt hat. Es geht um den Enkeltrick. Und es passierte nicht zum ersten Mal. „Seit mein Mann vor einigen Jahren verstorben ist, haben sie es bei mir oft versucht. Deshalb steht meine Nummer nicht mehr im Telefonbuch“, sagt die Frau. Diesmal stellte sie der Bande eine Falle. Und die schnappte zu.

Um möglichen Nachahmern nicht zu viel zu verraten, hat die Redaktion einige Details gestrichen. Der Rest ist True-Crime aus der Nachbarschaft. Die 83-Jährige erzählt:

Betrug in Wolfsburg Laut Statistik der Wolfsburger Polizei hat es bei Betrugsdelikten im Pandemie-Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 63 Prozent gegeben. 211 Fälle wurden angezeigt. In sieben der angezeigten Fälle ist es zur Vollendung der Tat gekommen. Schämen müssen sich die Betroffenen nicht: Professionelle Gauner und Gaunerinnen sind geübt darin, andere charmant zu bequatschen, zu verunsichern oder zu schockieren. Dann fällt es schwer, klare Gedanken zu fassen. Manche manipulieren digital zudem die Telefone, so dass auf dem Display der Angerufenen die Nummer 110 oder die Nummer der Polizeidienststelle steht. Einige Betrüger sind so dreist, dann als angebliche Polizeibeamte vor Betrug zu warnen – und horchen ihre Opfer auf diese Art aus.

Ich genieße die Mittagsruhe, als kurz vor 14 Uhr das Telefon klingelt und eine Frau verzweifelt weint. Weil meine Tochter aus Westfalen am Abend zuvor von einem geplanten Kinobesuch sprach, frage ich, ob sie das ist – und unter Schluchzen berichtet sie, dass sie einen Unfall hatte. Sie hat eine Frau überfahren, und diese Frau ist tot. Meine Sorge kann ich gar nicht beschreiben. Versuche, sie zu trösten, werden von einem Polizeihauptwachtmeister unterbrochen: Die Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet. Es wäre eine Kaution nötig.

Menschen verachtender Trick

Ich werde aufgefordert, mit niemandem zu sprechen, sonst könne man nicht helfen. Ich soll nicht auflegen. Weil dieser Trick so menschenverachtend ist und weil diese Gangster geschnappt werden sollten, spiele ich eine alte Frau, die alles tun will. Fast alles. Ich soll 100 000 Euro Kaution zahlen. Aber ich bin eine arme Witwe. Ich sage, was ich zahlen könnte. Nein, Gold und Schmuck habe ich nicht, weil mein Schmuck in Portugal gestohlen wurde. Ob ich Geld im Hause habe? Ich zähle es, obwohl ich nur Papier zum Rascheln ans Telefon geholt habe.

Angeblich hat der Anrufer inzwischen mit der Staatsanwaltschaft verhandelt: Man lasse sich ausnahmsweise auf diesen Betrag ein. Dafür wollte man meine Personalausweisnummer und Bankdaten. Da ich gerade meine zweite Impfung erhalten habe – und das stimmt wirklich – ist es auch glaubhaft, dass ich meine Handtasche im Auto meines Schwiegersohnes vergessen habe. Ich biete an, bei ihm anzurufen, damit er mir die Tasche bringt. Nein, das will man nun wirklich nicht. Meine Personalien werden erfragt: Name, Alter, Geburtsdatum, Kontonummer – mir bleibt nur, zu klagen, dass ich wegen der ganzen Angelegenheit keinen klaren Gedanken fassen könne, und nach der Impfung fühle ich mich auch gar nicht gut, ich bin völlig überfordert.

Ich soll das Geld in einen Umschlag stecken, dann in einen Aktenkoffer. Sowas hat eine Witwe nicht. Es genügt also ein Einkaufsbeutel. Nun soll ich auf einen Boten warten, der die Tasche abholt. Ich nehme eine feste Jutetasche mit Bambusgriffen. Die kann man schlecht verstecken. Und: Auch die Polizei weiß, wie diese Tasche aussieht!

Der Bote ist ein Deutscher in mittlerem Alter. Im Umschlag ist statt des Geldes ein Terminkalender, getarnt durch einen 50-Euro-Schein. Er meint aber: „Da fehlt doch was!“ Ich tue so, als hätte ich das in der Aufregung total vergessen, gehe zurück und hole jetzt Bargeld, das ich tatsächlich gerade zu Hause habe. Im Flur zähle ich ihm „den Rest“ in die Hand.

Beamte in Zivil greifen ein

Wenig später wird der seriöse Herr mit der seltsamen Tasche von zwei richtigen Beamten in Zivil in Empfang genommen. Dem Polizeihauptwachtmeister am Telefon teile ich derweil mit, dass der Bote gegangen ist. Mein Auftrag: Das Telefon liegen lassen, bis er sich wieder meldet. Da piepst ein verheimlichtes Handy. Ich gerate in Erklärungsnot: Das ist wohl mein Telefon, ich muss es aufladen.

Kurz danach ruft die weinende Frau wieder an. Ich beruhige meine „Tochter“. Sie soll ein paar Tage zu mir kommen; das bejaht sie dankbar. Gegen 18 Uhr ruft der „Kommissar“ nochmal an und sagt, dass er mir eine traurige Mitteilung machen muss: Meine Tochter hatte einen Herzinfarkt und lebt nicht mehr. Darauf sage ich, dass ich ihm auch eine traurige Mitteilung machen muss: „Sie sind aufgeflogen und ihr Bote wurde von der Polizei geschnappt.“ Er ist fassungslos. Stille – dann: „Sagen Sie mal, haben sie mich die ganze Zeit verarscht?“ Ja, sage ich. Selbst die Standpauke, die ich ihm halte, lässt er über sich ergehen. Dann sagt er: „Ich muss ihnen ein Kompliment machen.“

Von Andrea Müller-Kudelka