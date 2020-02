Große und kleine Narren haben am Wochenende überall in Wolfsburg Karneval gefeiert. Zum Teil kamen Hunderte Besucher zu den Faschingspartys überall in der Region. Die WAZ berichtet von den größten Feiern und zeigt, was in Vorsfelde, Hehlingen, Ehmen, Velstove, Almke, Neindorf, Heiligendorf und Nordsteimke los war.