Heiße Waffeln und eiskalte Genüsse: Süße Ausflugstipps für die Region

Wolfsburg

Alle haben Eis gern, das ist doch klar! Und deswegen haben sich AZ, WAZ und PAZ auf den Weg gemacht und bei Betreibern von Eiscafés in der Region angeklopft und nachgefragt, warum es sich lohnen würde, bei ihnen auf ein Stündchen oder zwei vorbei zu kommen.

Die genannten Gründe reichen von der Erfüllung individueller Wünsche, beispielloser Cremigkeit des „Gelato“ und einer wunschlos glücklich machenden Genusspalette bis hin zu speziellen Zutaten, besonderem Caffe oder der Destination an und für sich. Was man mit dem Besuch in einem Eiscafé immer erleben kann, ist im besten Wortsinne „dolce far niente“ – süßes Nichtstun. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Probieren und Leben!

Eis von unvergleichlicher Cremigkeit in Vorsfelde

Die Qualität. Und die unvergleichliche Cremigkeit von unserem Eis“, antwortet Mauro Bizzaro vom Eiscafé San Marco auf die Frage, was dort das Besondere sei. Er muss es ja wissen, er kommt schließlich aus Venedig, er ist Eiskonditormeister und betreibt mit Sohn Gianluca und seinem Schwiegersohn weitere San-Marco-Filialen in Fallersleben, Braunschweig und Goslar.

Sommer in Wolfsburg: AZ, WAZ, PAZ geben Tipps für süße Ausflugsziele in der Region. Quelle: Catherine Langlotz

Allen, denen Eis zu kalt ist, sei das hausgemachte Tiramisu empfohlen, die Crepes oder Waffeln. Genießen kann man’s in der Vorsfelder Altstadt nahe des Rathauses auf der großen Terrasse an der Langen Straße 36 – sehen und gesehen werden geht hier auch noch im schönsten Abendsonnenschein. Geöffnet ist jeden Tag von 10 bis 22 Uhr, Tel. (0 53 63) 8 10 77 40.

Unvergleichlich: Im San Marco in Vorsfelde besticht das Eis durch Cremigkeit. Quelle: Boris Baschin

Spezialitäten mit Ionia Caffee von Sizilien in Wendschott

Das Eiscafé Licata gibt es seit 22 Jahren. Man kennt sich, man versteht sich im Dorf und alle kommen, um das selbst gemachte Eis zu genießen. Auch seltenere Sorten wie Eierlikör, Nutella oder Cookies. Lecker sind auch die Früchtebecher. „Wir haben auch Stammgäste von außerhalb“, sagt Antonio Licata. Ein anderer besonderer Grund dafür: Sein Vater Stefano, Gründer und Betreiber des Unternehmens, stammt von Sizilien und hat den Kaffee aus seinem Heimatdorf nach Wendschott mitgebracht. Mit dem „Ionia Caffee“ werden dort die köstlichsten heißen und kalten Spezialitäten hergestellt. Geöffnet ist das Eiscafé in der Wiesenstraße 1 täglich von 10 bis 21 Uhr, Tel. (0 53 63) 80 07 08.

Vater und Sohn: Stefano und Antonio Licata vor ihrem Eiscafé in Wendschott, wo es leckere Fruchtbecher und Kaffee von Sizilien gibt. Quelle: Boris Baschin

Brome: Zitronen aus Amalfi, Mandeln aus Apulien

„Ohne Spaghetti-Eis geht in Deutschland gar nichts“, meint Biagio Guzzo, in dessen Eiscafé Guzzo an der Bahnhofstraße 40 in Brome ebenso wie in den Filialen in Klötze, Gardelegen, Salzwedel und Pretzier Merkmale der Systemgastronomie wie Selbstbedienung Einzug gehalten hat. Wert gelegt wird auf italienische Anmutung sowie „super Qualität“ und einen „eigenen Geschmack“ beim Eis – dank Zitronen aus Amalfi, Pistazien aus Sizilien, Mandeln aus Apulien und Haselnüssen aus dem Piemont. Geöffnet ist das Eiscafé Guzzo mit großer, optional überdachter Außenterrasse in der Nähe des Bundesstraßenkreuzes 244 und 248 täglich von 10 bis 21 Uhr, Tel. (0 58 33) 95 50 33.

„Ohne Spaghetti-Eis geht nichts“: Biagio Guzzo betreibt nicht nur in Brome ein Eiscafé mit seinem Namen. Quelle: Jörg Rohlfs

Eis Dolomiti in Gifhorn: Alles von A bis Z, wenn es um Süßes geht

„Wenn es um Süßes geht, haben wir von A bis Z alles da, heiß und kalt“, sagt Giovanni Giacomel. Fürwahr: Auf der Karte von Eis Dolomiti, das seit 1959 im Steinweg 38 in Gifhorn zu finden ist, stehen neben leckeren Eissorten und imposanten Saison-Frucht-Kreationen auch Torten und heiße Waffeln. Bis auf einen Teil der Konditor-Ware stammt alles aus eigener Herstellung – vom Eis über die Soßen bis zum Waffelteig. In den Gasträumen des Fachwerkhauses aus dem 17. Jahrhundert an der Aller-Brücke in der Fuzo finden bis zu 40 Gäste Platz, draußen unter blauen Sonnenschirmen noch einmal doppelt so viele. Geöffnet ist das Eiscafé Dolomiti täglich von 9 bis 22 Uhr, Tel. (0 53 71) 1 28 86.

„Wenn es um Süßes geht“: Eis Dolomiti ist seit 1959 im Gifhorner Steinweg zuhause. Quelle: Jörg Rohlfs

In Groß Ilsede wird immer etwas Schönes aufs Tablett gezaubert

Das Firenze gibt es seit Jahrzehnten. Noch neu an der Gerhardstraße 53 in Groß Ilsede ist Ridvan Sali, er hat das Eiscafé diesen März übernommen und im Mai nach dem Lockdown eröffnet. „Wir gehen auf die Wünsche der Gäste ein – irgendetwas Schönes zaubern wir immer aufs Tablett“, sagt er. Und bei der Eisherstellung wird nicht bei den Zutaten gespart. Das Spaghetti-Eis des Firenze ist jedenfalls weithin beliebt.

„Wir gehen auf die Wünsche der Gäste ein“: Ridval Sali hat das Eiscafe Firenze in Groß Ilsede übernommen. Quelle: Ralf Büchler

Wochentags von 12 bis 19 Uhr und am Wochenende von 11 bis 19 Uhr kann man es sich an der belebten Hauptstraße oder etwas ruhiger ums Hauseck schmecken lassen. Und falls der Winter wieder kommen sollte, will Sali das Firenze nicht schließen, sondern Kaffee, Kuchen und Torten kredenzen. Tel. (01 60) 8 59 54 39.

Von Jörg Rohlfs