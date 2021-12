Wolfsburg

Unbekannte haben auf dem VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße einen weißen Golf VII R-Line mit schwarzen Felgen gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Dienstag und 14.45 Uhr am Mittwoch.

Der Eigentümer hatte den drei Jahre alten Wagen in Höhe des Eingangs Tor 17 verschlossen abgestellt. Durch den Diebstahl entstand dem Mann ein Schaden von mindestens 15 000 Euro entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 05361-46460 entgegen.

