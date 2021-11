Wolfsburg

Der erste Kaufland für Wolfsburg: Der ehemalige Real-Markt im Heinenkamp wurde drei Monate umgebaut. Beim Pre-Opening am Mittwoch freuten sich viele geladene Gäste über die Neueröffnung. Am Donnerstag, 18. November, öffnet der Einkaufsmarkt um 7 Uhr für die ersten Kunden.

Die Filiale hat eine Verkaufsfläche von 6200 Quadratmetern und das gesamte Sortiment umfasst laut Kaufland mehr als 35.000 Artikel. Zum Pre-Opening kamen Marco Meiners, Ortsbürgermeister von Hattorf und Heiligendorf, und der ehemalige VfL-Profi Pierre Littbarski. Kaufland-Hausleiter Peter Kloss führte die Wolfsburger durch den Markt. „Ich muss mir alles einprägen, damit ich die Artikel beim Einkaufen wieder finde“, scherzte Littbarski. Zur Sicherheit steckte der Fußballer einen Lageplan ein, den es an Info-Ständen im Markt gibt.

Kaufland eröffnet im Heinenkamp

Die Kunden können sich über einen renovierten Markt mit hellem Fußboden und breiten Gängen freuen. Nach dem Eingang gibt es links Obst und Gemüse und auf der rechten Seite werden verschiedene Nonfood-Artikel wie Schreibwaren und Haushaltswaren angeboten. Zudem können sich die Wolfsburger an der „Sushi-Circle“-Theke frisches Sushi aussuchen.

So sieht der Kaufland in Wolfsburg aus – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Aus dem Real im Heinenkamp wird Kaufland: Beim Pre-Opening schaute sich der ehemalige VfL-Profi Pierre Littbarski und Ortsbürgermeister Marco Meiners im neuen Supermarkt um.

Nach den internationalen Spezialitäten folgen die Backwaren. „Die Frischebäckerei ist mit rund neun Metern doppelt so groß wie im Real-Markt“, sagte Benedikt Bruns, Verkaufsleiter von Kaufland. Die Fischtheke ist etwas kleiner als vorher, dass Sortiment sei laut der Verkäuferin Daniela Gadow identisch. So lag ein 23 Kilogramm schwerer Thunfisch umgeben von vielen Eiswürfeln in der Theke. „Der ganze Fisch würde rund 400 Euro kosten, und da kaum jemand so etwas kauft, wird er am Donnerstag angeschnitten“, erzählte Gadow.

Kaufland: Pierre Littbarski (links) und Marco Meiners (2.v.li.) kamen zum Pre-Opening. Quelle: Britta Schulze

Im Kaufland sind 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt. „Eine Mitarbeiterin ist nicht mehr im Team dabei, ansonsten wurden alle Real-Mitarbeiter übernommen. Und wir stellen noch weiter ein“, betonte Filialleiter Kloss. Littbarski und Meiners kauften früher schon gern im Real-Markt ein, jetzt freuen sie sich über die Wiedereröffnung. „Viele Bürgerinnen und Bürger haben nachgefragt, wann der Markt wieder eröffnet. Und jetzt sind wir erleichtert“, sagte Meiners.

Kaufland im Heinenkamp: Öffnungszeiten Der erste Kaufland in Wolfsburg öffnet am Donnerstag, 18. November, um 7 Uhr. Der Supermarkt am Brandgehaege 9 öffnet von Montag bis Freitag von 7 bis 24 Uhr und am Samstag von 7 bis 23.30 Uhr. Nach der Renovierung gibt es 13 herkömmliche Kassen und sechs SB-Kassen. Diese seien vor allem für wenige Artikel optimal.

Zum Pre-Opening waren auch die Mitarbeiter der umliegenden Firmen und die Familien der Kaufland-Mitarbeiter eingeladen. Sie durften sich drei Stunden den neuen Markt im Heinenkamp ansehen und die ersten Schnäppchen sichern. „Wir freuen uns auf das Weihnachtsgeschäft und hoffen, dass alle Kundinnen und Kunden wieder zu uns kommen. Ab Donnerstag sind alle herzlich eingeladen“, so Kloss.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig