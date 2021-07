Wolfsburg

Sushi essen und nebenbei Fließen aussuchen: Das ist bei Fließen Dehm im Heinenkamp möglich. Die Geschäftsführer Ulla und Gerhard Dehm eröffneten mit dem Gastronom Minh Thanh Nguyen das Restaurant „Tandem“. Die Gäste können zwischen Sushi, Salat sowie Reisnudel-Gerichten, Bowls und Currys wählen.

Ulla und Gerhard Dehm führen das Wolfsburger Fachgeschäft in der dritten Generation, vor 20 Jahren lernten sie Nguyen kennen. Er betreibt seit 2003 das Restaurant „Sushi Berlin“ und seit einigen Jahren das „Creasian“ am Willy-Brandt-Platz. „Mein Wunsch war es, das gastronomische Angebot im Heinenkamp zu ergänzen“, sagte Nguyen.

Ulla und Gerhard Dehm sind Fans der asiatischen Küche

Und mit den Dehms hat er die richtigen Partner gefunden. „Wir essen auch sehr gerne Sushi und jetzt bieten wir es mit an, das ist einfach ideal“, so Ulla Dehm. Das Restaurant Tandem mit rund 150 Quadratmetern befindet sich wortwörtlich mitten in der Ausstellung. Am Eingang links, an einigen Badewannen und schicken Fließen vorbei – und schon sitzt man an einer langen Tafel oder an einem eckigen großen Tisch.

So sieht das Restaurant Tandem aus – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Wenn stilvolle Fließen auf asiatische Küche treffen: Ulla und Gerhard Dehm eröffneten mit dem Gastronom Minh Thanh Nguyen das Restaurant „Tandem“ im Heinenkamp.

Die Einrichtung ist schlicht, aber edel: schwarze Stühle, graue Tische dekoriert mit kleinen Sukkulenten und unauffälligen Lampen. „Das Restaurant fügt sich wunderbar in unser Geschäft ein“, sagt Gerhard Dehm. Auch die Mitarbeiter von Fließen Dehm sind begeistert. „Ich habe hier schön häufiger gegessen und es ist immer empfehlenswert“, so Mitarbeiterin Stefanie Düsterhöft-Stendel.

Über einen QR-Code wird das Sushi im „Tandem“ bestellt

Das Restaurant im Heinenkamp öffnete eigentlich schon im Jahr 2020 für drei Wochen, dann kam Corona und die Betreiber haben jetzt wieder aufgemacht. „Unsere Küche entwickelt sich immer weiter, wir gehen mit dem Trend und nun wollen wir durchstarten“, betont Ngyuen.

Im Heinenkamp eröffnete das Restaurant Tandem – ein Video:

Passend zur asiatischen Trendküche ist auch die Bestellung modern: Auf den Tischen sind QR-Codes, über die die Speisekarte aufgerufen wird und dann wird das Essen ausgewählt. Anschließend bereitet der Koch das Sushi vor den Augen der Kunden vor. Im Tandem gibt es rund 40 Sitzplätze, das Restaurant hat von Montag bis Freitag von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Nach den VW-Werksferien wird vermutlich auch am Samstag geöffnet sein. Die Wolfsburger können die asiatischen Spezialitäten auch abholen, ein Lieferservice wird nicht angeboten.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig