Heinenkamp: Premiere für neuen Großflohmarkt fiel kurzfristig aus

Lange Gesichter im Heinenkamp: Der für Sonntag angekündigte erste Großflohmarkt auf dem Parkplatz des Hornbach-Baumarktes ist kurzfristig ausgefallen. Die Premiere wollen die Veranstalter der Agentur Move aber nachholen.

Es kamen nur drei Aussteller zum Gelände

Mehrfach drehten am Sonntagmorgen Autofahrer ihre Runden über den Hornbach-Parkplatz: Sie waren vergeblich auf der Suche nach dem angekündigten neuen Großflohmarkt. Veranstalter Jens Rosenberg von der Agentur Move erklärt den kurzfristigen Planwechsel: „Unsere Mitarbeiter waren pünktlich auf dem Gelände, aber bis 8 Uhr waren nur drei Aussteller vor Ort. Deshalb haben wir den Flohmarkt abgesagt.“

Rosenberg gibt dem regnerischen Wetter die Schuld am fehlenden Interesse: „In Braunschweig hatten wir einen weiteren Großflohmarkt, der aber überdacht ist. Der wurde gut angenommen.“ Auch die drei Wolfsburger Aussteller seien kurzfristig zur zweiten Veranstaltung der Agentur nach Braunschweig gewechselt.

Der nächste Flohmarkt soll am 30. August stattfinden

„Für eine Premieren-Veranstaltung ist es blöd, aber das Wetter können wir leider nicht beeinflussen. Bislang hatten wir immer Glück“, meint Rosenberg. An der Idee, auf dem Gelände des Hornbach-Baumarktes einen weiteren Großflohmarkt zu veranstalten, will er festhalten. Der nächste Termin ist für Sonntag, 30. August, angesetzt. Wolfsburger, die schon eher trödeln möchten, können das bereits am Sonntag, 9. August, beim traditionellen Großflohmarkt im Allerpark tun.

Von Melanie Köster