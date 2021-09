Peine

Der erste Satz schockt. „Onkel Fritz ist zurück aus Frankreich – im Zinksarg!“ So wird es den meisten Lesern des neuen Buchs von Jürgen Gückel ergehen. So erging es auch einem zentralen Protagonisten des Werks, Werner Hülssner, als er diesen Satz hörte, denn es handelte sich um seinen „Onkel Fritz“. Er hat den renommierten Peiner Journalisten Gückel auf eine Spur gebracht, die dieser erneut mit akribischer Recherche verfolgt hat. Daraus entstanden ist das Buch „Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten. Wie Fritz Hartjenstein drei Todesurteile überlebte“, das am Donnerstagabend in Peine vor rund 100 Gästen offiziell präsentiert wurde.

Vor zweieinhalb Jahren hatte Gückel sein Buch „Klassenfoto mit Massenmörder“ vorgestellt, und bei der Buchpräsentation hatte sein ehemaliger Lehrer Werner Hülssner ihn auf „Onkel Fritz“ angesprochen, der eigentlich gar kein Onkel, sondern ein Großcousin war. Dass der gebürtige Peiner Friedrich Hartjenstein vom 1. September 1942 bis Mai 1944 in Auschwitz war, die letzten sechs Monate als Kommandant des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, dass er am 9. Mai 1944 Kommandant des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof im Elsass wurde, war auch in Peine bekannt – wurde aber totgeschwiegen.

Manchmal gehört zu solchen Recherchen auch ein Quäntchen Glück

Das Totschweigen dürfte Gückel angespornt haben, alles ans Licht zu holen. Das wollte auch Werner. Da Gückel im Buch darauf verzichtet, dessen Nachnamen zu nennen, wird er auch hier im Folgenden nur mit dem Vornamen genannt. Gückel zeichnet dank dessen Hinweise den Werdegang des Großcousins bis ins Detail nach, sucht Puzzlestücke zusammen. Und weil zu solchen Recherchen manchmal auch ein Quäntchen Glück gehört, fand sich ganz zum Schluss noch ein verzweifelt gesuchtes Puzzlestück dank eines Tippfehlers bei einer Internetrecherche. Es klärt die zentrale Frage, ob Friedrich Hartjenstein 1942 nach Auschwitz strafversetzt wurde, wie er und seine Verteidiger in den insgesamt vier Prozessen vor britischen und französischen Militärgerichten behaupteten.

Der Privatmensch: Das Foto zeigt Fritz Hartjenstein mit Frau Gustl und den beiden Söhnen in Auschwitz. Es wurde für das Buch als Titelbild ausgewählt. Quelle: privat

Dreimal wurde Fritz Hartjenstein in diesen Prozessen zum Tode verurteilt, zuletzt am 2. Juli 1954 in Metz. Vollstreckt wurde keines dieser Urteile, wegen einer juristischen Formalie starb Fritz Hartjenstein unmittelbar nach seiner Entlassung als freier Mann. Ob das gerecht ist oder nicht, beurteilt Gückel nicht – ihm geht es mehr um die Frage des nachträglichen Umgangs mit dem Nationalsozialismus, um Vertuschen, Wegsehen, Verschweigen und Beschönigen. Er macht sehr deutlich, dass diese Zeit keinesfalls am 8. Mai 1945 endete, entwirrt Fäden seines Wollknäuels bis zum Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) um Uwe Mundlos und Beate Zschäpe.

Der Autor verschweigt nichts. Auch nicht die Fragen, auf die er keine Antworten findet

Auf den 297 Seiten mutet Gückel seinen Lesern einiges zu. In den KZs begangene Grausamkeiten werden in Zeugenaussagen detailliert geschildert. Der Autor verschweigt nichts. Auch nicht die Fragen, auf die er keine Antworten findet.

Zur Galerie Szenen aus dem ungewöhnlichen Leben des Friedrich Hartjenstein

Auf drei Ebenen entwickelt Gückel das Buch: Er webt die gemeinsame Recherche mit Werner als persönlichen Zugang zum Thema mit ein. Er schildert die Biografie Fritz Hartjensteins und seiner Frau und Kinder inklusive Eigenwahrnehmungen der Familie und Einschätzungen anderer. Und er trägt Fakten über den NS-Staat, den Zweiten Weltkrieg, das System der Vernichtungs- und Arbeitslager zusammen. Diese Ebenen prallen oft unvermittelt aufeinander, eine Herausforderung für den Leser.

Ringen um die richtige Verteidigungsstrategie: Friedrich Hartjenstein (l.) mit seinem ersten Rechtsanwalt Dr. Klute im Wuppertaler Militärgerichtssaal. Quelle: National Archives and Records Administration, College Park, Maryland

Was Gückel mit seinem Buch will? Zwei Passagen weisen darauf hin: Der Autor bezieht sich auf eine Aussage des Historikers Dr. Jens Binner bei einem Vortrag in Peine. Der hatte erklärt, warum er die Reichspogromnacht in Peine so exakt schilderte: Einerseits um anhand der Schilderung konkreter Geschehnisse Empathie zu schaffen, andererseits auch die Möglichkeit, „die lokalen Vorkommnisse mit den allgemeinen Ergebnissen der Forschung zu verbinden“. Gückel überträgt das auf seine Arbeit – er spricht im Buch von sich selbst in der zweiten Person Singular: „Tut ihr das nicht gerade am Beispiel Fritz Hartjenstein auch, Werner und du?“ Und dann kommt eine persönliche Note dazu: Werner stirbt 89-jährig, bevor das Buch fertig wird. „Knapp zwei Jahre lang habt ihr gemeinsam an seiner Familiengeschichte geforscht. In dieser Zeit ist das Verhältnis des einstigen Schülers zu seinem früheren Lehrer zur Freundschaft geworden. Ihr habt nicht mehr miteinander sprechen können, aber seinen Auftrag, dieses Buch als sein Vermächtnis zu schreiben, den hast du verstanden“, schreibt Gückel.

Ein wichtiges Buch wider das Vergessen

Nun ist das Buch fertig. Ein Sachbuch ist es nicht, ein Roman schon gar nicht. Aber ein wichtiges Buch wider das Vergessen. So lautet die Präambel denn auch: „Die größte Gefahr für uns alle geht vom Vergessen aus.“ Ein Zitat von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Das Buch ist im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht erschienen und kostet 29 Euro. Es ist ab sofort in den Geschäftsstellen von PAZ, AZ und WAZ und im Buchhandel erhältlich. (ISBN: 978-3-525-31137-0).

