Peine

„Ich bin so aufgeregt!“ sagt Ellen Burgdorf. Sie sitzt bei der Vorstellung des neuen Buches von Jürgen Gückel, das den Titel „Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten . Wie Fritz Hartjenstein drei Todesurteile überlebt hat“ trägt, nicht zufällig in der ersten Reihe im Saal des Peiner Forums: Im Mittelpunkt der Veranstaltung wird die Geschichte ihres Vaters stehen, der in der unmenschlichen Vernichtungs-Maschinerie der Nationalsozialisten eine tragende Rolle gespielt hat und über den sie noch längst nicht alles weiß. Der Mut der 76-Jährigen, sich ihrer Familiengeschichte zu stellen, wird vom Publikum mit warmem Applaus belohnt.

Ein Teil der Geschichte, auf den man nicht stolz sein kann

„Eine der dunkelsten Zeiten der Geschichte überhaupt ist auch an Peine nicht spurlos vorbeigegangen“, sagt Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) in seinem Grußwort. Das Gedankengut habe auch auch hier seinen Weg in die Bevölkerung gefunden, und es gab auch in der Fuhsestadt Opfer ebenso wie Täter. Einer von ihnen war Friedrich „Fritz“ Hartjenstein. Saemann dankte Gückel für die Auseinandersetzung mit diesem Teil der Peiner Geschichte, auf den man wahrlich nicht stolz sein könne. „Wir können aber alle dazu beitragen, dass sich so etwas niemals wiederholt“, betont der Bürgermeister.

Das Buch „Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten. Wie Fritz Hartjenstein drei Todesurteile überlebte“ ist ab Montag im Buchhandel erhältlich. Quelle: Ralf Büchler

„Die Besonderheit des Buches ist, dass sich Gückel, der als Journalist mehrfach ausgezeichnet wurde, bei der Recherche und dem Aufspüren der Geschichte über die Schulter schauen lässt“, schürt Kai Pätzke vom herausgebenden Verlag Vandenhoeck & Ruprecht die Neugier. Er hat die Herausgabe des Buches ebenso wie seines Vorgängers „Klassenfoto mit Massenmörder“ als Lektor begleitet.

Zur Galerie Szenen aus dem ungewöhnlichen Leben des Friedrich Hartjenstein

Mehr als eine Biografie von Fritz Hartjenstein

Dr. Susanne Willems, Geschichts-Dozentin an der Humbold-Universität Berlin und ausgewiesene Auschwitz-Expertin, ordnet das Buch inhaltlich in die Geschichte ein. „Herr Gückel hat mehr als eine Biografie von Fritz Hartjenstein vorgelegt, gelungen ist ihm gleichzeitig ein Einblick über den Umgang der Gesellschaft mit dem Thema von der Nachkriegszeit bis heute – und das in einer Form, die es auch für Nicht-Experten greifbar macht“, lobt sie.

Das kurze Leben von zwei Säuglingen

Dann ergreift Gückel selbst das Wort und liest Passagen aus dem Buch. Es geht unter anderem um Werner Hülssner, der den Autor überhaupt erst auf Hartjensteins Spur gebracht hat. Aber auch vom Schicksal von Hartjensteins jüngstem Sohn Gerd, der in der SS-Siedlung in Auschwitz geboren und – vermutlich wegen eines Herzfehlers – nur fünf Tage alt wurde, erfahren die aufmerksamen Zuhörer. Und dann erzählt Gückel die kurze Lebensgeschichte eines kleinen Mädchens, das am selben Tag wie der kleine Gerd auf der anderen Seite des Zauns das Licht der Welt erblickt hat. Auch diesem Säugling waren nur wenige Lebenstage vergönnt. Die Gründe waren aber ganz andere. Als Gückel nach diesem Abschnitt kurz verstummt, herrscht bedrückende Stille in dem mit rund 100 Menschen gefüllten Saal im Peiner Forum.

Zahlreiche Fragen aus dem Publikum zeugen davon, wie sehr das Buch unter die Haut geht, aber auch neugierig macht. Warum bekam Hartjenstein bei seinen Prozessen so viel Unterstützung? Hat er Einsicht gezeigt? Warum wurde letztlich keines der Todesurteile vollstreckt? Gab es bei der Recherche Widerstände? Und die wichtigste: Was kann man aus dem Buch lernen? „Wenn es mir gelingt, Schweigen zu brechen bei Themen wie Rassismus und Antisemitismus, habe ich mit meinen Büchern viel erreicht!“ hofft der Autor auf eine Betroffenheit, die in die Gegenwart wirkt.

Das Buch kostet 29 Euro ist schon jetzt in den Geschäftsstellen von PAZ, AZ und WAZ erhältlich, in den Handel kommt es am Montag. Ab Samstag wird es in täglichen Abschnitten als Fortsetzung abgedruckt.

Von Kerstin Wosnitza