Wolfsburg

Kleine Zeitreise gefällig? Im Herzen Wolfsburgs liegt mit Rothenfelde ein kleiner, aber dafür umso charmanterer Stadtteil, der einen Eindruck davon vermittelt, wie beschaulich die Orte aussahen, bevor die ­VW-Stadt in die Höhe wuchs. Links vorbei am Amtsgericht führt der Rothenfelder Markt, eine Straße mit Kopfsteinpflaster, an urigen Fachwerkhäusern vorbei durch den alten Ortskern von Heßlingen.

Eine Bildergalerie vom Rundgang durch Rothenfelde:

Zur Galerie Blick in die Vergangenheit: Am Rothenfelder Markt bekommt man einen Eindruck davon, wie dörflich geprägt die Region vor Gründung der Stadt Wolfsburg war.

Der Ortsbürgermeister kennt jede Geschichte der Häuser in der Kolonie Rothenfelde

Stadtmitte-Ortsbürgermeister Detlef Conradt führt auf den Friedhof Rothenfelde (1), wo eine unscheinbare Gedenkstätte an Zwangsarbeiterinnen erinnert, die unter dem Regime der Nationalsozialisten ums Leben kamen. Auf dem Friedhof findet sich außerdem die Ruhestätte derer der Familie Schulenburg-Wolfsburg. Der älteste der nur noch schwer entzifferbaren Grabsteine datiert aus dem Jahr 1861. Es ist das Grab von Friedrich Gebhard Werner Graf von der Schulenburg, der Anfang des 19. Jahrhunderts die Kolonie Rothenfelde (2) für die Arbeiter seines Guts errichten ließ.

Jedes der kleinen Fachwerkhäuser am Rothenfelder Markt erzählt seine eigene Geschichte. Quelle: Britta Schulze

Conradt kennt die Geschichte nahezu jedes dieser Häuser. Die Nummer 28, eigentlich ein schönes weißes Fachwerkhaus aus dem Jahr 1865, ist seit 2011 nicht mehr bewohnt. Die Stadt versuchte derzeit, einen Käufer zu finden. „Die 16 war einst die Dienstwohnung des Försters des Grafen“, erzählt Conradt. Und in der Nummer 14 hatte der Harzklub sein Vereinsdomizil, bis dieser sich 2013 auflöste, nachdem die Stadt das Haus verkauft hatte. Nun gehört es einem Investor, der das Häuschen saniert. Viele der teils denkmalgeschützten Bauten wurden restauriert und sind mit ihren schmucken Fassaden und hübschen Gärten wahre Kleinode geworden.

Die St.-Annen-Kirche stammt aus dem 13. Jahrhundert

Wer einen kleinen Stichweg beschreitet, sich nach links wendet und am Galerie-Theater vorbeigeht, gelangt zur St.-Annen-Kirche (3), heute das älteste erhaltene Bauwerk des Dorfes Heßlingen. Das romanische Gotteshaus mit einer Fassade aus Feldsteinen wurde 2013 verputzt, was einen Aufschrei auflöste. Doch Fachleute waren sich einig, dass die Fugen nur so vor Wind und Wetter zu schützen waren. „Ich halte es richtig, wenn die Gebäudesubstanz dadurch erhalten bleibt“, meint Conradt. Bekanntlich zählen ja die inneren Werte: Die ältesten Teile der Steinkirche stammen aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, ebenso die ältere der beiden Glocken.

Zurück geht’s über die St.-Annen-Straße zum Atelier-Café (4), wo man sich mit einem leckeren Frühstück stärken oder im Garten mit einem Kaffee und einem guten Buch entspannen kann. Später am Abend bietet sich gegenüber mit dem Taparazzi ein Lokal mit stilvollem Ambiente an. Der Name ist Programm, auf der Speisekarte stehen Tapas. Daneben steht das Hirtenhaus, ein Bau aus dem 17. Jahrhundert, den der Wolfsburger Bildhauer Hermann Kracht bis zu seinem Tod im Jahr 2011 als Atelier nutzte.

Als wäre die Zeit stehengeblieben: Das Hirtenhaus stammt aus dem 17. Jahrhundert und diente dem 2011 gestorbenen Wolfsburger Bildhauer Hermann Kracht als Atelier. Quelle: Britta Schulze

Am Hasselbach führt der Weg zurück zum Ausgangspunkt an einer schwarzen Stele (5) vorbei. Sie erinnert an die katholische Notkirche, die in einer früheren Gaststätte eingerichtet worden war. Die Nationalsozialisten wollten in der „Stadt des KdF-Wagens“ keine Kirchen. Pfarrer Antonius Holling versuchte trotzdem, eine Gemeinde aufzubauen. Im August 1951 wurde mit der katholischen ­St.-Christopherus-Kirche der erste Kirchenneubau nach Kriegsende in Wolfsburg eingeweiht, im September folgte die Weihe der evangelischen Christuskirche.

Bildergalerie: Eine kurze Radtour rund um den Allersee

Zur Galerie Vom Rothenfelder Markt weiter zum Allersee. Der Allerpark in Wolfsburg bietet auf 130 Hektar ein breites Angebot an Freizeit- und Sportmöglichkeiten – und ist eine schöne Etappe für längere Fahrradtouren.

Schon alles erkundet – und der Tag ist noch nicht vorbei? Kein Problem, nur zwei Kilometer weiter gibt es im Allerpark viele Sportmöglichkeiten und auch für Kinder viel zu entdecken (siehe Infokasten).

Ausflugstipps für Rothenfelde und Allerpark Mit dem Fahrrad von Rothenfelde zum Allerpark: Durch die Unterführung am St.-Annen-Knoten, entlang der Dieselstraße gen Osten bis zur Borsigstraße oder über einen den kleinen Pfad hinter dem McDonalds. Dann ist man schon wieder im Grünen und hat von der Allerseebrücke einen fantastischen Blick über den Mittellandkanal bis zum Kraftwerk. Parkplätze direkt am Allersee sind rar. Besser ist, etwas Fußmarsch einzuplanen und den Wagen auf dem Parkplatz an der VW-Arena stehen zu lassen. Abstecher vom drei Kilometer langen Rundkurs am Allersee lohnen sich immer: Eine Brücke im Südosten führt über einen Bohlenweg in die Allerwiesen. Wer dem Weg weiter nach Osten folgt, gelangt durch ein kleines Wäldchen zum Mittellandkanal und kann von dort aus zum Beispiel zu einer Tour durch den Drömling starten. Im Norden führt eine Brücke über eine Aller in die Feldmark, allerdings muss dort die B 188 gequert werden. Für Familien gibt es neben mehreren Spielplätzen zum Beispiel den Planetenweg, der nicht nur Kindern die Entfernungen und Größenverhältnisse im Sonnensystem veranschaulicht. Für den Disc-Golf-Parcours braucht es nur einige Frisbees. Und im Monkeyman gibt ein tolles Klettererlebnis. Preise unter https://www.monkeyman.eu/preise/ Für Hungrige: Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erleichtert es den Gastronomen die Planung, wenn Gäste vorher anrufen. Das Atelier-Café öffnet von 9.30 bis 18 Uhr, am Dienstag ist Ruhetag, Tel. 05361 12219. Das Taparazzi öffnet montags bis sonntags ab 17 Uhr (bis ca. 0 Uhr) Reservierungen unter Tel. 05361 5575015. Der Kolumbianische Pavillon öffnet montags bis freitags ab 11 Uhr, samstags und sonntags ab 9 Uhr. Frühstücksbuffet am Wochenende von 9 bis 11.30 Uhr, ansonsten öffnet die Küche von 12.30 bis 20.30 Uhr. Reservierungen unter Tel. 05361 84 34 098. Auf jeden Fall sollte man Stand-Up-Paddling auf dem Allersee mal ausprobieren. Ist ein super Training fürs Gleichgewicht. Boards gibt es beim Monkeyman-Hochseilgarten oder am Kolumbianischen Pavillon. Auf keinen Fall bei einem Abstecher durch die Allerwiesen oder an die Aller das Mückenspray vergessen, sonst hat man schnell viele unliebsame Gäste.

Eine interaktive Karte der Tour:

Von Christian Opel