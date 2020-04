Aufnahmestopp in Pflegeheimen: „Betroffene sollten sich weiter an die Einrichtung ihrer Wahl wenden“

Wolfsburg/Niedersachsen

Das Land Niedersachsen hat vor dem Hintergrund der Corona-Krise einen Aufnahmestopp für Pflegeheime verhängt, die keine 14-tägige Quarantäne für Neuzugänge gewährleisten können.

Die WAZ sprach darüber mit Carsten Adenäuer, Landesbeauftragter und Kommissarischer Leiter der Landesgeschäftsstelle Niedersachsen des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (bpa).

Carsten Adenäuer: „Ob es hier zu einem Notstand kommt, hängt unter anderem im Wesentlichen davon ab, welche Ersatzkapazitäten in singulären Kurzzeitpflegeeinrichtungen oder Reha-Einrichtung zur Verfügung stehen.“ Quelle: privat

Herr Andenäuer, wie viele Heime werden von dem Aufanhmestopp betroffen sein? Ist ein Notstand zu erwarten?

Grundsätzlich ist dies schwer einzuschätzen. Für den Ausnahmefall der Quarantäne kommen primär frei verfügbare Einzelzimmer in Betracht.

Verlässliche Zahlen zu deren Verfügbarkeit gibt es nicht. Die zuletzt veröffentlichte Pflegestatistik Niedersachsen aus 2017 weist insgesamt 104.713 vorhandene, vollstationäre Plätze über alle Trägerschaften in Niedersachsen aus. Hiervon sind 70.129 Plätze in Einzelzimmern. Die Gesamtzahl der Pflegeplätze in Niedersachsen war gemäß einer Befragung der Landesregierung im Sommer 2018 zu rd. 93 % ausgelastet.

Ob es hier zu einem Notstand kommt, hängt unter anderem im Wesentlichen davon ab, welche Ersatzkapazitäten in singulären Kurzzeitpflegeeinrichtungen oder Reha-Einrichtung zur Verfügung stehen, die gezielt für die temporäre Aufnahme von pflegebedürftigen Menschen hergerichtet wurden. Auch hierzu liegen verlässliche Informationen seitens des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung aktuell noch nicht vor, werden aber folgen.

Was für Fälle sind es denn, die quasi sofort beziehungsweise sehr kurzfristig einen Pflegeplatz brauchen?

Insbesondere handelt es sich um schwer pflegebedürftige Menschen, die ambulant zu Hause nicht mehr adäquat versorgt werden können. Dies sind vor allem Menschen mit einer starken Demenz oder einem massiven Hilfebedarf bei den grundlegenden Verrichtungen des Alltags, wie Flüssigkeits- und Nahrungsversorgung, Toilettengänge oder eigenständige Lagerung im Bett. Des Weiteren geht es um Entlassungen älterer, pflegebedürftiger Menschen aus dem Krankenhaus, die entweder temporär oder dauerhaft auf Unterstützung in einem nicht unerheblichen Umfang angewiesen sind.

Was können Angehörige tun, wenn es keinen geeigneten Pflegeplatz gibt? An wen können sie sich wenden?

Auch die Klärung dieser Frage steht aktuell noch aus. Hierzu steht der bpa momentan im engen Austausch mit dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Solange empfiehlt es sich, dass sich die Betroffenen zunächst weiter an die Einrichtung Ihrer Wahl wenden, da diese prioritär von uns mit den Informationen der Ersatzeinrichtungen versorgt werden.

Geplant ist, zum Beispiel Reha-Kliniken für die Aufnahme zum Beispiel zur Kurzzeitpflege zu nutzen. Ist das realistisch? Sind die Voraussetzungen dafür gegeben – angefangen von den Betten bis hin zum Personal?

Dies muss jeweils individuell geprüft werden. Die hierzu klaren Anforderungen müssen mit Personal, Räumen und Ausstattung hinterlegt sein. Wir sind generell froh über klare Spielregeln.

Von Kerstin Wosnitza