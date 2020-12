Heiligabend: Klinikum lockert Besuchsverbot, Corona-Schnelltest für Gäste

Wolfsburg

Das Klinikum Wolfsburg lockert an Heiligabend das Besuchsverbot. Patienten, die über die Weihnachtstage stationär versorgt werden, können am 24. Dezember zwischen 13 und 17 Uhr für maximal eine Stunde einen Angehörigen empfangen, allerdings gilt das nicht für die Covid-Stationen. Und: Besucher müssen sich einem Corona-Schnelltest am Eingang unterziehen.

Natürlich stehe trotz der Lockerung des Besuchsverbots auch an den Festtagen der Schutz der Gesundheit aller Patienten sowie Beschäftigten an oberster Stelle, betont der Ärztliche Direktor des Klinikums, Prof. Dr. Matthias Menzel: „Wir werden am Haupteingang die Besucher, sofern sie selber gesund sind und keine Isolationsauflagen aktuell haben, mit Antigen-Schnelltests testen. Diese liefern innerhalb von gut 20 Minuten ein Ergebnis.“ Ein Zugang zur Station sei für Besucher dann nur möglich, wenn das Ergebnis negativ ausfällt.

Anzeige

Prof. Matthias Menzel: „Wir werden am Haupteingang die Besucher, sofern sie selber gesund sind und keine Isolationsauflagen aktuell haben, mit Antigen-Schnelltests testen.“ Quelle: Britta Schulze

Klinikum Wolfsburg : Besucher müssen zusätzlich vorab online registrieren

Zusätzlich müssen sich die Besucher elektronisch registrieren (https:/www.klinikum.wolfsburg.de) und während ihres Aufenthalts im Klinikum durchgängig einen medizinischen Mund-Nase-Schutz tragen.

Klinikumsdezernentin Monika Müller freut sich, dass Patientenbesuche an Heilig Abend ermöglicht werden können: „Trotz der immer noch hohen Infektionszahlen in Wolfsburg und der Region ist es uns wichtig, dass gerade am traditionellen Familienfest unsere Patientinnen und Patienten Besuch von einem engen Angehörigen bekommen können.“

Gelockertes Besuchsverbot nur möglich, weil Mitarbeiter unterstützen

Um das Besuchsverbot an Heiligabend lockern zu können, ist das Klinikum auf die Unterstützung von Beschäftigten angewiesen, erklärt Klinikumsdirektor Wilken Köster: „Für diesen zusätzlichen Dienst haben sich Mitarbeitende nach einem Aufruf freiwillig gemeldet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei ihnen.“

Um Wartezeiten zu verkürzen, bittet das Klinikum darum, dass Besucher von Patienten, welche im H-Haus liegen in der Zeit von 13 bis Uhr zu kommen. Besucher von Patienten des G-Hauses werden gebeten, von 14 bis 16 Uhr ihre Angehörigen zu besuchen. Letzter Einlass ist um 16 Uhr.

Von der Redaktion