Wolfsburg

Gottesdienste an Weihnachten: ja oder nein? Vor dieser Entscheidung stehen die Kirchengemeinden aufgrund steigender Infektionszahlen. Der Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen plant weiter mit Gottesdiensten an Heiligabend. Dies sei nach der aktuellen Landesverordnung weiterhin möglich, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die Hygienekonzepte seien jedoch an einigen Stellen zu überarbeiten.

Superintendent: Verantwortung gegenüber Menschen steht an erster Stelle

„Es geht nicht nur darum, was noch erlaubt ist und gegebenenfalls unter welchen Auflagen – für uns als Kirche steht vielmehr die Verantwortung den Menschen gegenüber an oberster Stelle“, so Superintendent Christian Berndt. Es gelte, hier abzuwägen zwischen Schutz vor Corona-Infektionen und Begleitung und Beistand gerade auch zu Weihnachten.

„ Weihnachtsgottesdienste sind keine große Party, sie sind notwendiger Ausdruck unseres Glaubens und praktizierte Seelsorge am Menschen. Und zwar an Menschen jeder Generation, auch bei denjenigen, die den Kirchen nicht hochverbunden sind“, so Berndt weiter. Viele vertraute Weihnachtsangebote würden in diesem Jahr nicht stattfinden – um Menschen zu schützen. Das sei schmerzlich, ein großer Verzicht in einer Zeit, die haltgebende Rituale eigentlich dringend bräuchte.

Wo immer möglich, sollen die Gottesdienste im Kirchenkreis am Heiligabend ins Freie verlegt und zeitlich stark gekürzt werden. Mund-Nasen-Masken müssen getragen werden, das Singen sei nur kleinen Ensembles erlaubt.

Von Nina Schacht