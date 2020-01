„Heilig Abend“: Kehlmann-Thriller sorgt für Gesprächsstoff

Stadtmitte

Die beiden Schauspieler Jaqueline Macaulay und Wanja Mues fesselten am Montagabend fast 90 Minuten lang das Publikum im Scharoun Theater. In Daniel Kehlmanns Thriller „Heilig Abend“ spielte neben den beiden Protagonisten die Uhr eine wichtige Rolle. Denn im Echtzeitdrama musste bis Mitternacht geklärt werden, ob eine Bombe hoch geht.

Die Philosophie-Professorin Judith ( Macaulay) wird am Abend in ihrem Taxi abgefangen und von sehr bestimmten Männern zur Mitfahrt aufgefordert. Sie kommt in einen sehr karg ausgestatteten Raum, in dem Ermittler Thomas ( Mues) auf sie wartet.

Es bleiben nur 90 Minuten, um die Bombe zu lokalisieren

Es entwickelt sich in der Folge ein Dialog, der sich immer weiter zuspitzt. Auf der einen Seite steht der Polizist als Vertreter des Systems, auf der anderen Seite die Systemkritikerin. Auf verschiedenste Weise versucht der Polizist die Verdächtige aus der Reserve zu locken, denn laut eines aufgefundenen Schriftstücks hat er nur noch 90 Minuten Zeit, um eine Bombe zu lokalisieren und entschärfen zu lassen.

Daniel Kehlmann erlaubt es dem Publikum nicht, sich eindeutig auf eine Seite zu stellen. Beide Figuren sind gleichermaßen mit positiven und negativen Eigenschaften versehen. Und es stehen sich die Argumente der Freiheit und der Sicherheit gegenüber.

Diskurs über Freiheit und mehr Sicherheit

Der Polizist kann glaubwürdig erklären, warum Menschen bespitzelt werden müssen und der Staat die Kontrolle haben muss. Die Philosophin kann genauso überzeugend erklären, warum man ein solches System – beispielsweise durch die Explosion einer Bombe – ins Wanken bringen muss.

In einer überspitzten Darstellung bringt Kehlmann den aktuellen gesellschaftsrelevanten Diskurs von der Einschränkung der Freiheit für mehr Sicherheit eindrucksvoll auf die Bühne. Am Ende wird das Publikum mit seinen Gedanken völlig allein gelassen. Einen Gewinner gibt es nicht. Das Stück endet um Mitternacht, zu der Zeit, wo die Bombe hochgehen soll.

Nach der Aufführung traten die Schauspieler in einen intensiven Dialog mit den Zuschauern. Quelle: Robert Stockamp

Jaqueline Macaulay und Wanja Mues spielten die Rollen großartig und schafften es, die Spannung die ganze Zeit hinüber Aufrecht zu erhalten. Sie spielten die Figuren intensiv ohne sie überzeichnet darzustellen. Die Beklemmung, die schon das graue Bühnenbild schuf, wurde durch das hervorragende Spiel noch verstärkt.

Scharoun Theater: Nach einer Pause begann die Diskussion

Doch nach dieser sehr guten Leistung war für die beiden Schauspieler noch nicht Schluss. Nach einer kurzen Pause nach dem Stück kamen sie zurück auf die Vorbühne, um mit dem Publikum über das Stück zu sprechen, das einen großen Redebedarf erzeugte.

Heilig Abend: Besucher im Dialog mit den Schauspielern

Eine ganze Reihe an Besuchern nutzte die Gelegenheit, mit den Schauspielern in den Dialog zu treten. Dabei ging es um die persönlichen Interpretationen des Dramas und viele andere Dinge. Mues und Macaulay diskutierten auf dem Bühnenboden sitzend in lockerer Plauderlaune noch eine ganze Weile mit dem Publikum.

Von Robert Stockamp