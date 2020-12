St. Michael:Stadiongottesdienst 15 Uhr im Drömlings-Stadion Vorsfelde, Am Drömlingsstadion 12, 16 Uhr Kindergottesdienst in der Kirche, 22 Uhr Christnacht in der Kirche.

St. Christophorus: 16 Uhr gestreamtes Kinderweihnachtsmusical, 16.30 und 18 Uhr Gottesdienst im VfL-Stadion, 18 Uhr gestreamte Christnacht, 22 Uhr Christnacht in der Kirche, 24 Uhr italienische Gemeinde.

St. Bernward: 16 und 17 Uhr Familienchristfeiern auf der Wiese vor Schulenburgallee mit Krippenspiel-Film, 23 Uhr Christnacht in der Kirche.

St. Raphael: 21 Uhr, Christnacht in der Kirche.

St. Marien Fallersleben: 16 Kindergottesdienst, 18 Uhr Wortgottesdienst, 22 Uhr Christmesse.

Hinweis: Zu den Indoor-Gottesdiensten sind vorherige Anmeldungen erforderlich. Zu Outdoor-Gottesdienste können die Besucher ohne Anmeldung kommen.