39 Menschen sind in Wolfsburg bereits infolge des Corona-Virus gestorben. Viele Angehörige sind in Trauer. Deshalb bieten der Hospizverein Wolfsburg und das Ethiknetz Beistand und Beratung am Telefon an. Wer Gesprächsbedarf hat, meldet sich unter Telefon (0 53 61) 600 92 90.